SC Grafenschachen siegt dank starker zweiter Spielhälfte mit 4:1 gegen Olbendorf

Details Montag, 01. November 2021 10:00

Mit einem deutlichen 4:1 endete das Match zwischen SC Grafenschachen und Olbendorf an diesem 14. Spieltag der II. Liga Süd. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende die Überlegenheit in der zweiten Halbzeit den Erfolg für die Hausherren aus. Für Grafenschachen war dieser Sieg besonders erfreulich, denn es war der zweite Erfolg in Serie und man überholte damit den unmittelbaren Tabellennachbarn Olbendorf.

Olbendorf war dominierend

Zum Erstaunen der Zuschauer übernahmen die Gäste in der ersten Halbzeit das Kommando auf dem Platz und ließen die Hausherren nicht ins Spiel kommen. Olbendorf hatte in der ersten Halbzeit etliche Torchancen, viele Corner, aber die wurden nicht verwertet. In der 39. Minute ging das Leder aber ins Tor der Hausherren, als ein weiter Ball auf die rechte Seite gespielt wurde, ein Stanglpass erreichte Antun Strjacki und der erzielte souverän die 1:0-Führung für die Gäste. Mit dem knappen 1:0-Vorsprung der Gäste war Grafenschachen noch gut bedient, Olbendorf hätte weitaus höher führen können.

Die Hausherren wurden stärker

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren stärker und nahmen auch am Spielgeschehen teil und in der 57. Minute das spielentscheidende Ereignis, als Nico Michael Halwachs auf das Tor der Gäste zulief und dann ganz klar von einem Spieler der Auswärtigen gefoult wurde, den dafür gegebenen Strafstoß verwandelte Michael Oberrisser eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Dieser Treffer war der Weckruf für die Offensive der Heimischen, das 2:1 durch Maximilian Hofer war ein haltbarer Treffer, der dem Goalie der Gäste durchrutschte (70.). In der 77. Minute tanzte Michael Oberrisser den Torhüter der Gäste aus und erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Last, but not least erzielte Jakob Lang mit einer genialen Einzelleistung in der 89. Minute den 4:1-Endstand. Nach der ersten Halbzeit hatte niemand mit diesem klaren Sieg der Hausherren gerechnet, die sich in der zweiten Spielhälfte enorm gesteigert hatten.

Gerald Ringhofer, Sektionsleiter SC Grafenschachen:

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel, die Gäste waren eindeutig besser, nach dem Seitenwechsel haben wir die Kontrolle über das Spiel bekommen, haben allerdings einen Elfmeter benötigt, um auf die Siegestrasse zu kommen.“

Die Besten: Michael Oberrisser (ST), Maximilian Hofer (ST), Nico Michael Halwachs (ST)

