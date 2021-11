Der ASK Schlaining bleibt weiter oben dran

Details Montag, 08. November 2021 23:03

Hinrundenende in der II.Liga Süd! Grafenschachen steckte gegen den ASK Schlaining eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Auf dem Papier ging Schlaining als Favorit ins Spiel gegen den SC Grafenschachen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Schlaining machte mit einem schnellen Doppelschlag im Spiel bereits früh alles klar. Marcel Pomper brachte den ASKÖ Schlaining nach 17 Minuten die 1:0-Führung. In der 18. Minute, quasi mit der nächsten Aktion im Spiel, erhöhte Mario Kreso auf 2:0 für die Heimmannschaft. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Schlaining ohne Probleme

Im zweiten Durchgang hatten dann zwar die Grafenschachener ihre beste Phase im Spiel, dennoch sorgte am Ende das Heimteam für einen vollen Erfolg. Ivan Hajdic besorgte die endgültige Entscheidung mit dem dritten Treffer. Der ASKÖ Schlaining nimmt mit 28 Punkten einen Platz unter den Besten Drei ein. Mit 18 Zählern aus 15 Spielen steht der SC Grafenschachen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Grafenschachen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Der ASKÖ Schlaining verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 05.03.2022 den ASK Jabing.

"Der Sieg geht meines Erachtens auch in dieser Höhe in Ordnung, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gut gespielt", so Schlainings Trainer Lukas Halwachs.

Die Besten: Marcel Pomper, Marcel Draxler (beide Schlaining)

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SC Grafenschachen, 3:0 (2:0)

17 Marcel Pomper 1:0

18 Mario Kreso 2:0

65 Ivan Hajdic 3:0

