UFC Jennersdorf vollendet starke Hinrunde mit Sieg

Details Montag, 08. November 2021 21:21

Topduell am Samstag in der II.Liga Süd! Der UFC Jennersdorf gewann das Samstagsspiel gegen Heiligenkreuz mit 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Jennersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht, das Spiel war jedoch lange Zeit spannend.

Bereits relativ früh durfte man beim UFC jubeln! Nico Boandl nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der achten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz, er war nach einem Abstauber zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Wenig später hatte mann dann Pech, als Elias Neubauer einen Ball per Kopf an die Stange setzte. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Jennersdorf mit später Entscheidung

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren dann immer mehr auf, Heiligenkreuz hatte jetzt die beste Phase im Spiel und versuchte zu drücken, doch inmitten einer guten Phase folgte die kalte Dusche, Elias Gumhold sorgte mit dem zweiten Treffer dann für die Entscheidung. Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto. Der UFC Jennersdorf beißt sich in der Aufstiegszone fest. Offensiv konnte Jennersdorf in der II. Liga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte der UFC Jennersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 05.03.2022 empfängt Heiligenkreuz dann im nächsten Spiel den SC Grafenschachen, während der UFC Lumitech Jennersdorf am gleichen Tag beim SV Heiligenbrunn antritt.

"Ein guter Abschluss einer guten Hinrunde, der Sieg geht für mich auch in Ordnung", so Jennersdorfs sportlicher Leiter Puntigamm.

Der beste: Nico Boandl (Jennersdorf)

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – UFC Lumitech Jennersdorf, 0:2 (0:1)

8 Nico Boandl 0:1

80 Elias Gumhold 0:2

