Eberau rückt auf Platz elf vor - Sieg zum Auftakt gegen Mühlgraben

Details Samstag, 05. März 2022 20:53

Auch in der II.Liga Süd des Burgenlandes ging es wieder los! Und für die Mannen aus Mühlgraben war es kein guter Start in die Rückrunde! Mit 0:2 verlor der SV Mühlgraben am heutigen Samstag zu Hause gegen Eberau. Das Hinspiel beider Teams war ebenfalls mit 2:0 für den SV Eberau geendet.

Eberau war von beginn weg das bessere Team, man nahm nach einem kurzen Abtasten das Heft in die Hand und belohnte sich bereits in den ersten 45 Minuten für die Mühen. Der Gast ging in der 24. Minute in Führung, Stürmer Mate Skriba agierte vor dem Tor eiskalt und traf zur Führung! Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Eberau auf 2:0 (36.), erneut war Mate Skriba zur Stelle und besorgte eiskalt den zweiten Treffer. Den Grundstein für den Sieg über Mühlgraben legte der SV Eberau also bereits in Halbzeit eins.

Mühlgraben etwas mutiger

Im zweiten Durchgang erhöhten die Hausherren dann das Risiko, Mühlgraben trat jetzt mutiger auf, doch die besseren Möglichkeiten hatten weiterhin die Eberauer, die zwei 1000er vergaben und den Sieg sogar noch etwas höher ausfallen lassen hätten können. Es blieb am Ende aber bei dem zwei Tore Vorsprung für die Gäste. Der SV Mühlgraben findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive der Heimmannschaft strahlte bis jetzt insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Mühlgraben bis jetzt erst 14 Treffer erzielte. Am nächsten Samstag reist der SV Mühlgraben zum UFC Lumitech Jennersdorf, zeitgleich empfängt der SV Eberau die zweite Mannschaft von Rotenturm/Oberwart.

"Wir wussten, dass Mühlgraben in den zweiten 45 Minuten etwas offensiver agieren mussten, doch wir haben gut dagegen gehalten, hatten sogar zwei wirklich gute Möglichkeiten", so Eberaus Rene Pfügler.

Die Besten: Marcel Szvetits, Mate Skriba (beide Eberau)

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Eberau, 0:2 (0:2)

36 Mate Skriba 0:2

24 Mate Skriba 0:1