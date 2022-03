Ausgleichstor von Cuk bleibt nur ein Ehrentreffer - Olbendorf mit klarem Sieg

Details Dienstag, 29. März 2022 03:04

Klarer Heimerfolg in der II.Liga Süd! Olbendorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Heiligenkreuz. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Olbendorf wusste zu überraschen und setzte dem Gegner zu. Im Hinspiel hatte Olbendorf ebenfalls keinerlei Probleme mit dem SV Heiligenkreuz gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

Das Spiel startete mit leichten Vorteilen für die Hausherren, die das auch schnell in einen Treffer ummünzen konnten. Thomas Holper brachte Olbendorf in der 19. Spielminute in Führung. Doch Heiligekreuz war gut im Spiel und wusste dies auch noch in der ersten Halbzeit zu beweisen, Tadej Cuk versenkte den Ball in der 30. Minute im Netz der Heimmannschaft. Das Remis zur Pause ging zu diesem Zeitpunkt für beide Teams in Ordnung.

Konter erzwingen Olbendorfer Sieg

In der zweiten Halbzeit drängten dann die Gäste, ließen dabei den Hausherren aber etwas zu viel Raum, was diese auch sofort ausnutzen konnten. Treffer durch Oreskovia, Thomas Nebl und erneut dem starken Thomas Holper sorgten am Ende für einen relativ ungefährdeten 4:1 Heimsieg gegen die Mannen aus Heiligenkreuz. Olbendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Mit diesem Sieg zog Olbendorf am SV Heiligenkreuz vorbei auf Platz neun. Heiligenkreuz fiel auf die zehnte Tabellenposition.

"Der Sieg geht zwar in Ordnung, ich glaube jedoch, dass er fairerweise um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Die zwei Kontertore in der zweiten Halbzeit haben das Spie endgültig entschieden", so Olbendorfs Trainer Janos Glemba.

Die Besten: Thomas Holper, Dominik Unger (beide Olbendorf)

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Heiligenkreuz, 4:1 (1:1)

91 Thomas Holper 4:1

88 Thomas Nebl 3:1

54 Deni OreskoviÄ? 2:1

30 Tadej Cuk 1:1

19 Thomas Holper 1:0