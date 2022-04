Manuel Fritz sichert Stegersbach das 1:1 gegen Eberau

Details Montag, 11. April 2022 10:08

Mit einer ausgeglichenen Bilanz startete Eberau in die Rückrunde der II. Liga Süd, nun kam der SV Stegersbach ins heimische Stadion, der in der letzten Begegnung den Tabellenführer Rudersdorf in dessen Stadion bezwungen hatte. Mit einem Sieg könnten die Gäste die Tabelle ein Stück hochklettern. Es entwickelte sich ein Fußballspiel mit mäßigem Niveau, Torraumszenen waren Mangelware und einen Sieg hätte keine Mannschaft verdient.

Frühes Tor für die Hausherren

In der ersten Viertelstunde zeigten die Hausherren vor 300 Zuschauern ein durchaus gutes Offensivspiel und kamen in der 14. Minute nach einem Standard, den Patrick Kraller mit einem schönen Kopfball zur 1:0 Führung im Gehäuse der Gäste unterbrachte. Nach diesem Führungstreffer zogen sich die Heimischen zurück und überließen den Auswärtigen das Geschehen auf dem Platz, die aber aus der Überlegenheit in der ersten Halbzeit keinen zählbaren Erfolg lukrieren konnten. Zweimal liefen die Gäste auf der linken Seite allein durch, einmal war es Tim Schreiber, das zweite Mal war es Milan Kalamar, aber sie kamen zu keinem Abschluss. Somit wurden mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Zweite Halbzeit ohne Höhepunkte

Die Begegnung ohne Torraumszenen fand seine Fortsetzung, das Spiel plätscherte so vor sich hin, Eberau spielte auf das Ergebnis halten und zeigte keine Eigeninitiative, um dem Strafraum der Gäste näherzukommen. Aber auch die Auswärtigen hatten ihre Probleme mit ihrer Überlegenheit, sie zeigten wohl vereinzelt gefällige Kombinationen, aber an der Strafraumgrenze waren sie mit ihrer Weisheit am Ende. In der 88. Minute rettete Manuel Fritz nach einem Standard den Gästen einen Punkt, als er erfolgreich das Leder im Kasten der Hausherren ablieferte. In Summe gesehen war es ein unterdurchschnittliches Match, das keinen der Zuschauer mit dem Gefühl einer Zufriedenheit nach Hause gehen ließ.

Stimme zum Spiel

Christian Graf, Sektionsleiter SV Stegersbach:

„Es war kein gutes Fußballspiel, nicht zu vergleichen mit dem Spiel letzte Woche, als wir den Tabellenführer besiegt hatten. Wir waren zwar besser als Eberau, aber es war kein Leckerbissen für Fußballliebhaber. Wir haben einen Punkt geholt und mehr war mit unserer Leistung heute nicht drinnen.“

Die Besten: Jakob Peischl (M), Manuel Fritz (V)