Edelserpentin setzt Erfolgslauf fort: 2:1 Sieg in Grafenschachen

Details Montag, 11. April 2022 10:04

Der SC Grafenschachen empfing in der 21. Runde der II. Liga Süd den Tabellenzweiten SPG Edelserpentin, die zurzeit einen Flow hat und seit neun Begegnungen ungeschlagen ist. Für die SPG zählte nur ein Dreier, wenn man dem Tabellenführer Rudersdorf auf den Fersen bleiben will. Die Horvath-Elf schaffte auch diese Hürde, kann sich weiterhin auf die Verfolgung von Tabellenführer machen und auf einen Ausrutscher von Rudersdorf hoffen.

Blitzstart der Gäste

Die SpG Edelserpentin startete in diese Begegnung, als gebe es kein Morgen. Kaum hatten sich die Spieler auf dem Platz sortiert, klingelte es bereits in der 5. Minute im Kasten der Hausherren, als eine Flanke in den Strafraum der Hausherren geflogen kam, Goalie Patrick Buchegger zeigte seine Flugkünste, sprang aber am Ball vorbei und die daraus resultierende zweite Flanke erreichte Nico Benkö, der keine Mühe hatte, den Ball im leeren Tor zu versenken. Aber das war noch nicht genug, acht Minuten später das zweite Tor der Gäste nach einem Standard, ein Eckball wurde in den Strafraum geschlagen, ein Spieler von Edelserpentin stand am kurzen Eck, er verlängerte per Kopf auf Igor Prahic und der ließ es sich nicht nehmen, auf 2:0 für die Auswärtigen zu erhöhen. Im Anschluss daran zogen die Einheimischen einen Verteidigungsring auf, den die Horvath-Truppe in der ersten Halbzeit nicht mehr durchbrechen konnte. So wurden mit der 2:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Grafenschachen wurde nun offensiver

Aufgrund des Rückstandes mussten die Hausherren offensiver werden, was den Gästen Möglichkeiten gab, einen weiteren Treffer zu erzielen. Endrit Mucolli und Karlo Tezak hatten gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen, aber die Torstange verhinderte das Erfolgserlebnis. In der 70. Minute der Anschlusstreffer der Hausherren, Michael Oberrisser war der Torschütze zum 1:2. Nur fünf Minuten später hatten die Gäste die Möglichkeit den zwei Tore Vorsprung per Elfmeter wieder herzustellen, aber Karlo Tezak versemmelten diese Chance.

Stimme zum Spiel

Michael Horvath, Trainer SpG Edelserpentin:

„Das Ergebnis ist zwar eng, aber wir haben mit einer soliden Mannschaftsleistung verdient gewonnen, weil wir das gesamte Spiel überlegen waren. Außerdem hätten in der zweiten Halbzeit einige Gelegenheiten gehabt, auf 3:0 zu erhöhen, was uns leider nicht gelungen ist, somit blieb das Spiel bis zum Schlusspfiff spannend.“

Die Besten: Karlo Tezak (M), Michel Simon (M)