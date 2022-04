Abfuhr für Heiligenbrunn beim ASK Schlaining

Details Dienstag, 12. April 2022 02:32

Mit 0:4 verlor Heiligenbrunn am vergangenen Samstag deutlich gegen den ASK Schlaining. Schlaining hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der ASKÖ Schlaining beim SV Heiligenbrunn einen 3:1-Sieg eingefahren.

Derweil taten sich die Schlaininger vor allem zu Beginn der Partie alles andere als leicht, man hatte Schwierigkeiten, durchzukommen und so brauchte man eine gute halbe Stunde, ehe man das erste Erfolgserlebnis feiern konnte. Ivan Hajdic brachte Heiligenbrunn in der 38. Minute ins Hintertreffen, ab da an lief das Spiel der Schlaininger und Mario Kreso legte kurz darauf nach. Heiligenbrunn war in diesem Moment nict wirklich am Platz, aus drei Chancen kassierte man jetzt dre Tore, denn wenig später war es erneut Ivan Hajdic, der noch vor der Pause die Partie quasi entschied.

Schlaining weiter souverän

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren dann aufs Verwalten aus, dies machte man jedoch ebenso souverän, Hajdic konnte nach einer guten Stunde sogar nachlegen, dass 4:0 brach die Gäste danach endgültig. Mit dem souveränen Sieg gegen Heiligenbrunn festigte der ASKÖ Schlaining die vierte Tabellenposition. Der SV Heiligenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur vier Zähler. Am nächsten Samstag reist Schlaining zum SV Mühlgraben, zeitgleich empfängt der SV Heiligenbrunn den SV Heiligenkreuz.

"Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Nach dem 1:0 lief es dann aber für uns", so Schlainings Trainer Lukas Halwachs.

Die Besten: Stephan Draxler, Ivan Hajdic (beide Schlaining)

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SV Heiligenbrunn, 4:0 (3:0)

56 Ivan Hajdic 4:0

44 Ivan Hajdic 3:0

40 Mario Kreso 2:0

38 Ivan Hajdic 1:0