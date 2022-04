USVS Hausbauführer findet wieder in die Spur

Details Montag, 11. April 2022 20:41

Es waren zuletzt keine leichten Wochen für die Rudersdorfer, doch der USV scheint wieder auf Kurs zu sein. Ein Sieg gegen Heiligenkreuz sorgte für etwas Befreiung. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem Tabellenprimus beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Rudersdorf hatte sich vorgenommen, dass hinten die 0 steht - dieses Vorhaben wurde direkt nach zwei Minuten mit der ersten Möglichkeit zunichte gemacht. Jan Willgruber schockte die Gäste mit einem schnellen Tor. Doch Rudersdorf fand binnen vier Minuten die richtige Antwort - Lauro Sifkovits war es, der innerhalb von nur vier Minuten das Spiel drehte und dem nicht genug für die erste Halbzeit, nach einem Eckball stellten die Rudersdorfer auf 1:3, Tobias Kirisits stellte die Weichen weiterhin auf Sieg. Doch Heiligenkreuz gab nicht auf, Gasper Hozjan stellte vor der Pause noc auf 2:3, eine packende Partie!

Rudersdorf holt sich den Sieg

An Action hatte es erste Halbzeit also nicht gemangelt, so ging es im zweiten Durchgang auch weiter. Denis Svaljek und erneut Lauro Sifkovits besiegelten dann aber den vollen Erfolg für die Rudersdorfer! Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den USVS Hausbauführer Rudersdorf 47 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 51 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Am nächsten Samstag reist der SV Heiligenkreuz zum SV Heiligenbrunn, zeitgleich empfängt USVS Hausbauführer Rudersdorf den SV Eberau.

"Wir haben auf das schnelle Tor Gott sei Dank die ichtige Antwort gegeben, nach dem Spiel war bei uns ein gewisses Durchatmen zu verspüren", so Rudersdorfs Trainer Klaus Fuchs.

Die Besten: Tobias Kirisits, Lauro Sifkovits (beide Rudersdorf)

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – USVS Hausbauführer Rudersdorf, 2:5 (2:3)

70 Lauro Sifkovits 2:5

67 Denis Svaljek 2:4

25 Gasper Hozjan 2:3

24 Tobias Kirisits 1:3

11 Lauro Sifkovits 1:2

8 Lauro Sifkovits 1:1

2 Jan Willgruber 1:0