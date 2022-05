Acht Treffer bei Edelserpentin gegen Heiligenkreuz

Details Montag, 16. Mai 2022 20:47

Eine wahre Torschlacht sahen die Zuseher der II.Liga Süd am letzten Wochenende! Die SpG Edelserpentin kam am Freitag zu einem 5:3-Erfolg gegen Heiligenkreuz. Im Hinspiel hatte noch der SV Heiligenkreuz den Heimvorteil gehabt und mit 4:1 gesiegt.

Die Gäste starteten fulminant mit einem Doppelschlag ins Spiel! Rene Kantor versenkte die Kugel zum 1:0 (11.), Jaka Vajda erhöhte für Heiligenkreuz auf 2:0 (16.), zweimal war die Abwehr der Gastgeber nicht wirklich im Bilde, doch offenbar brauchte man das, um das Team wach zu bekommen, denn wenig später sorgte Nico Benkö für neue Hoffnung! Und diese wurde auch bestätigt, denn Endrit Mucolli stellte mit einem Traumtor den Gleichstand wieder her. Es ging hin und her in Durchgang eins, der starke Jaka Vajda erzielte kurz vor der Pause das 2:3, doch wieder die Antwort der Hausherren, Edin Muji mit dem Treffer zum 3:3, was auch der Pausenstand war.

Gastgeber mit längerem Atem

In der zweiten Halbzeit ging es dann weniger torreich zu, die Hausherren drückten allerdings in den letzten 20 Minuten und wurden auch belohnt. Endrit Mucolli sorgte dann mit einem späten Doppelschlag für den Sieg der Hausherren in einem mehr als torreichem Spiel. Das Konto von der SpG Edelserpentin zählt mittlerweile 53 Punkte. Damit steht Edelserpentin kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Nächsten Samstag (17:30 Uhr) gastiert die SpG Edelserpentin beim SV Heiligenbrunn, SV Heiligenkreuz empfängt zeitgleich Sankt Martin an der Raab.

"Die Zuseher haben einiges geboten bekommen, ich glaube dass der Sieg am Ende für unsauch in Ordnung geht", so Edelserpentins Ing. Konrad Renner.

Die Besten: Jaka Vajda (Heiligenkreuz), Endrit Mucolli (Edelserpentin)

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – SV Heiligenkreuz, 5:3 (3:3)

95 Endrit Mucolli 5:3

81 Endrit Mucolli 4:3

43 Edin Muji 3:3

39 Jaka Vajda 2:3

33 Endrit Mucolli 2:2

22 Nico Benkoe 1:2

16 Jaka Vajda 0:2

11 Rene Kantor 0:1