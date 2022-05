Ausgleichstreffer in letzter Sekunde - Jabing holt Punkt in Jennersdorf

Details Montag, 16. Mai 2022 12:47

Spitzenspiel in der II.Liga Süd! 1:1 hieß es nach dem Spiel vom UFC Lumitech Jennersdorf gegen den ASK Jabing. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte noch der UFC Jennersdorf für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:0-Sieg verbucht.

Jennersdorf hatte en besseren Start ins Spiel und bereits nach wenigen Minuten Pech, als man nur die Stange traf. Jabing kam im ersten Durchgang nicht wirklich nach vorne und überließ den Hausherren das Feld. Kurz vor der Pause dann erneut Pech für Jennersdorf, als diesmal Nico Boandl für einen Aluminiumtreffer sorgte. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dann aber dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Drama bis zum Ende

In der zweiten Halbzeit dann Aufregung, zunächst musste Jennersdorfs Christoph Knaus mit Rot vom Feld, kurz davor war das dritte Mal (!) Aluminium im Einsatz, als Mencigar nach einem Kopfball nur die Latte traf, weiterhin also Pech für Jennersdorf. Doch kurz vor dem Ene belohnte man sich dann, Julian Resch drückte den Ball über die Linie, endlich, möchte man fast sagen. Doch Jabing schlug tatsächlich spät zurück, Jürgen Löffler sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit immerhin noch für einen Punkt bei den Gästen. Zwölf Siege, acht Remis und sechs Niederlagen hat der UFC Jennersdorf damit momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Jennersdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

"Wir nehmen den Punkt mit, auch wenn wir zugegeben etwas Glück heute hatten, bei insgesamt drei Mal Aluminium", so Jabings Obmann Christian Gansfuss.

Die Besten: Julian Resch (Jennersdorf), Jürgen Löffler (Jabing)

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – ASK Jabing, 1:1 (0:0)

91 Juergen Loeffler 1:1

83 Julian Resch 1:0