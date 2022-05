Drei ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf – USVS Hausbauführer Rudersdorf besiegt die SpG Rotenturm/Oberwart

Details Montag, 23. Mai 2022 11:27

Der Tabellenführer strauchelte nicht! Gegen Rotenturm/Oberwart bot der USVS Rudersdorf eine seiner besten Leistungen in der Rückrunde in der II. Liga Süd und konnte die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Mit diesem Sieg hat die Fuchs-Truppe einen weiteren Schritt in Richtung Burgenlandliga gemacht und halten weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger Edelserpentin.

Ausgeglichene erste Halbzeit

An die 200 Zuschauer waren in die Korkisch Arena gepilgert, um die Begegnung der Hausherren gegen den Tabellenführer zu sehen. Geboten wurde ein verhaltener Beginn beider Mannschaften, es wurde vorsichtig agiert. In der 12. Minute konnten die Gäste mit der ersten Torchance bereits in Führung gehen, Ibrahim Sahin setzte sich auf der linken Seite energisch durch und seine zielgenaue Flanke konnte Denis Svaljek zum 1:0 per Kopf im Gehäuse der Hausherren versenken. Des Weiteren hatten die Gäste ihre zweite Torchance, als Tobias Kirisits eine Flanke in den Strafraum der Hausherren losschickte, Goalgetter Ibrahim Sahin stand goldrichtig, aber sein Kopfball konnte von einem Abwehrspieler von der Torlinie weggeschlagen werden. In der 34. Minute wurde das Spiel unterbrochen, von beiden Mannschaften lag jeweils ein Spieler aufgrund eines heftigen Zusammenstoßes am Boden. Der Rudersdorfer Spieler Noah Frühmann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gefahren, aber gegen Spielende kam er wieder zurück ins Stadion und gab Entwarnung. Die Hausherren hatten auch einige gute Tormöglichkeiten, besonders Peter Gergö, der einen raffinierten Freistoß Richtung gegnerisches Tor abschickte, welcher aber von Goalie Anes Podunavac bravourös gehalten wurde. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

In der zweiten Spielhälfte stürmten die Gäste munter drauf los, hatten auch reihenweise eigene Torchancen, einmal ein Knaller von Sascha Klucsarits, das andere Mal ein Kopfball von Denis Svaljek, aber der überragende Goalie der Heimischen, David Hettlinger, war nicht zu bezwingen. So dauerte es bis zur 89. Minute, ehe der zuvor eingewechselte Georg Rabl mit seinem ersten Ballkontakt einen Abpraller zum 2:0-Endstand einnetzen konnte.

Stimme zum Spiel

Klaus Fuchs, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Das Spiel war eines der besten, seit ich Trainer in Rudersdorf bin, die Mannschaft hat eine hervorragende kompakte Leistung gezeigt. Wir hätten in der zweiten Halbzeit vorzeitig den Deckel draufmachen können, aber der Torhüter der Hausherren hat schier unmögliche Bälle gehalten. Wir werden weiter unbeirrbar unseren Weg Richtung Burgenlandliga gehen.“

Die Besten: Fabian Wonisch (M), Jeremy Weber (V), Maximilian Geschl (V)