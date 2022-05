Olbendorf siegt und klettert in der Tabelle

Details Montag, 23. Mai 2022 19:26

Spannung bis zum Ende bei Olbendorf gegen Eberau. Ein Tor machte den Unterschied – Olbendorf siegte mit 1:0 gegen Eberau. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte ebenfalls Olbendorf mit 2:1 gewonnen.

Die ersten 45 Minuten waren nicht von vielen Strafraumszenen geprägt, die beste Möglichkeit hatten noch die Olbendorfer,als man einen Kopfball an die Latte setzte, Glück für Eberau, die offensiv keine wirklich guten Szenen hatten. Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und dem SV Eberau somit logischerweise ohne Torerfolg in die Kabinen.

Mazetti mit dem Goldtor

In der zweiten Halbzeit dann etwas mutigere Hausherren, die jetzt immer mehr auf den ersten Treffer drängten und nach 70 Minuten war es dann auch soweit. Marc Handel Mazetti brach für Olbendorf den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung. Am Ende behielt Olbendorf so gegen Eberau die Oberhand, man ließ in den letzten Minuten des Spiels nichts mehr zu. Olbendorf befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität vom SV Eberau unteres Mittelfeld. Zehn Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Eberau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Am nächsten Samstag reist Olbendorf zum UFC Lumitech Jennersdorf, zeitgleich empfängt der SV Eberau den ASKÖ Schlaining.

"Es war in der zweiten Halbzeit dann nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Treffer erzielen", war Olbendorfs Coach Janos Glemba zufrieden.

Die Besten: Marc Mazetti, Thomas Halper (beide Olbendorf)

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Eberau, 1:0 (0:0)

74 Marc Handel Mazetti 1:0