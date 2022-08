Stangl macht den Unterschied - Mühlgraben gewinnt hochklassiges Duell gegen Stegersbach

Details Montag, 08. August 2022 22:59

Ein absolutes Topspiel bekamen die Zuseher der II.Liga Sd am Wochenende aufgetischt. Der SV Mühlgraben gewann dabei gegen den SV Stegersbach mit 2:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein, der Eintritt sollte sich am Ende des Tages wahrlich gelohnt haben.

Bereits in der ersten Minute hätten die Gastgeber in einem unheimlich flotten Spiel in Führung gehen können, doch Stegersbachs Goalie Karlo Slukic konnte sich erstmals richtig auszeichnen. Wenig später war es dann jedoch soweit, Kresimir Matovina brachte Mühlgraben in der 21. Minute in Front, er überhob den diesmal chancenlosen Slukic sehenswert und traf zur Mühlgrabener Führung! Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Heimmannschaft in die Kabine.

Traumtore am Stück

Auch in der zweiten Halbzeit wurde mit schönen Treffern in diesem Duell nicht gegeizt. In der 47. Minute erzielte Niklas Peischl das 1:1 für Stegersbach, ein satter Weitschuss fand seinen Weg ins Tor und sorgte für Jubel auf der Stegersbacher Bank, doch lange sollte dieses Remis nicht halten, das nächste Traumtor kam bereits um die Ecke. Kevin Stangl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten vom SV Mühlgraben über die Linie (67.), auch er nahm sich aus ca 20 Metern ein Herz und zog unhaltbar ab. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Mühlgraben die drei Zähler unter Dach und Fach. Am nächsten Freitag reist Mühlgraben zum Topspiel zum UFC Lumitech Jennersdorf, zeitgleich empfängt Stegersbach den SV Marsch Neuberg.

"Ein tolles und flottes Spiel, mit schönen Toren", so Mühlgrabens Floarian Jud als Stimme zum Spiel.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Stegersbach, 2:1 (1:0)

67 Kevin Stangl 2:1

47 Niklas Peischl 1:1

21 Kresimir Matovina 1:0