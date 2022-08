Last-Minute-Held Wagner schlägt zu - Jennersdorf mit knappem Erfolg!

Details Montag, 08. August 2022 21:09

Knappe Sache am Wochenende in der II.Liga Süd. Der UFC Jennersdorf hat sich gegen den ASK Schlaining mit 1:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert, der fällige TReffer fiel zzwar erst relativ spät, wurde jedoch dafür umso mehr bejubelt!

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Schlaining und Jennersdorf ohne Torerfolg in die Kabinen, dies kann man vorweg nehmen. Beide Mannschaften starteten etwas vorsichtig, Chancen gab es zwar auf beiden Seiten, es war jedoch nicht zwingend genug und so giing es für beide Teams mit dem logischen Ergebnis voon 0:0 in die Kabinen.

Späte Erlösung durch Wagner

In den zweiten 45 Minuten dasselbe Bild, sowohl Schlaining als auch Jennersdorf kamen zu Möglichkeiten, das Spiel war ausgeglichen und auf Messers Schneide. Und es sollte lange dauern, ehe man in diesem Spiel zu einer Entsceidung kommen sollte. In der 86. Minute dann endlich die Erlösung – Michael Wagner traf zum 1:0 für den UFC Lumitech Jennersdorf nach einer lupenreinen Vorarbeit von Nico Boandl. Am Ende punktete dadurch derUFC Jennersdorf dreifach beim ASKÖ Schlaining. Am kommenden Samstag trifft Schlaining auf Olbendorf, der UFC Lumitech Jennersdorf spielt tags zuvor gegen den SV Mühlgraben.

"Das Spiel hätte genauso gut Remis ausgehen können, wir konnten am Ende aber den wichtigen Nadelstich setzen, wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit", so Jennersdorfs Sektionsleter Puntigam.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – UFC Lumitech Jennersdorf, 0:1 (0:0)

88 Michael Wagner 0:1