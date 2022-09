Neun Partien ohne Sieg: Heiligenbrunn setzt Negativtrend fort

Details Montag, 26. September 2022 22:10

Des Einen Freud - des Andren Leid. Während Kukmirn den dritten Sieg en suite einfuhr, sieht es bei Heiligenbrunn gar nicht rosig aus. Die Differenz von einem Treffer brachte am Ende den SV Kukmirn gegen den SV Heiligenbrunn den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Luft nach oben hatte Kukmirn dabei jedoch schon noch.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Marko Smodis markierte in der fünften Minute die Führung, natürlich ein suboptimaler Start für die Heiligenbrunner, doch man zeigte Moral. In der 29. Minute brachte Manuel Marcec den Ball im Netz vom SV Kukmirn unter, er trat zum Elfer an und versenkte diesen souverän, doch lange hielt die Führung nicht. Denn Robin Bleyer brachte Kukmirn nach 36 Minuten die 2:1-Führung, damit ging es dann in die Kabinen.

Keine Treffer in Durchgang Zwei

In der zweiten Halbzeit verpassten es dann die Kukmirner, den Sack endgültig zuzumachen. Obwohl der SV Kukmirn nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Heiligenbrunn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1. Der SV Heiligenbrunn findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur zehn Treffer erzielte Heiligenbrunn bislang. Einen Sieg, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SV Heiligenbrunn derzeit auf dem Konto. Heiligenbrunn entschied somit kein einziges der letzten neun Spiele für sich. Am nächsten Sonntag reist Kukmirn zum Tabellenführer, dem SC Grafenschachen, zeitgleich empfängt der SV Heiligenbrunn den ASKÖ Schlaining.

"Es war kein tolles Spiel von beiden Seiten, am Ende haben wir einfach zum richtigen Zeitpunkt den zweiten Treffer gemacht", so Kukmirns Christoph Zach.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – SV Heiligenbrunn, 2:1 (2:1)

36 Robin Bleyer 2:1

29 Manuel Marcec 1:1

5 Marko Smodis 1:0