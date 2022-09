Cuk sichert spätes Remis - Grafenschachen bleibt weiter Tabellenführer

Details Mittwoch, 28. September 2022 15:20

Am Samstag kam der Tabellenführer, der SC Grafenschachen beim SV Heiligenkreuz nicht über ein 2:2 hinaus. Heiligenkreuz erwies sich gegen Grafenschachen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Beide Teams schenkten sich zu Beginn nichts und Heiligenkreuz stellte sich dem Favoriten ordentlich in den Weg. Die Führung vom SV Heiligenkreuz stellte Daniel Fekete sicher. Der Angreifer traf vor 100 Zuschauern zum 1:0. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Michael Strobl bereits wenig später besorgte (36.), Grafenschachen lief dem Rückstand also nict lange hinterher. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Remis als faires Ergebnis

In der zweiten Halbzeit sah es dann so aus, als wären die Grafenschachener auf der Siegerstraße. Nico Michael Halwachs war zur Stelle und markierte das 2:1 vom SC Grafenschachen (58.), doch diesmal waren es die Heiligenkreuzer, die zurückschlugen. Für das zweite Tor von Heiligenkreuz war Tadej Cuk verantwortlich, der in der 80. Minute das 2:2 besorgte, der Treffer wurde etwas halbherzig verteidigt. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.Mit 21 Punkten steht Grafenschachen auf dem Platz an der Sonne. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

"Auch wenn der zweite Treffer nicht unbedingt gut verteidigt war, können wir mit dem Punkt leben", so Grafenschachens Trainer Christoph Monschein.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SC Grafenschachen, 2:2 (1:1)

80 Tadej Cuk 2:2

58 Nico Michael Halwachs 1:2

36 Michael Strobl 1:1

30 Daniel Fekete 1:0