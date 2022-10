Grafenschachen demontiert Kukmirn mit 5:0

Details Montag, 03. Oktober 2022 10:21

Der Tabellenführer der II. Liga Süd, der SC Grafenschachen, empfing zur 11. Runde der Meisterschaft den SV Kukmirn. Die Hausherren haben sich gegenüber der letzten Saison sehr gesteigert und wollten natürlich nach diesem Spiel an der Tabellenspitze bleiben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Hausherren dann auf und kamen zu einem verdienten 5:0-Sieg. Sie thronen weiter an der Tabellenspitze.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Es war in der ersten Halbzeit kein berauschendes Fußballspiel, beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Es gab wenig sehenswerte Kombinationen und dadurch auch wenig zwingende Torchancen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren gaben Gas

Nach der Pausenansprache von Trainer Helmut Plank kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine. In der 48. Minute war es so weit: Nach einem Vorstoß auf der linken Seite legte Michael Strobl den Ball nach innen, dort war Jörg Thier zur Stelle und netzte zur 1:0-Führung für die Hausherren ein. Nur fünf Minuten später war es Nico Michael Halwachs, der nach einem Pass in die Tiefe allein auf den Goalie der Auswärtigen zulief und das 2:0 erzielte. Nun lief das Angriffsspiel der Heimischen wie am Schnürchen, darum folgten weitere Tore. In der 66. Minute gelang Michael Oberrisser ein Doppelschlag: Beim ersten Treffer kam die Vorlage von Nico Michael Halwachs, und er netzte kompromisslos ein, das zweite Tor erzielte er in einem Alleingang, indem er auch noch den Goalie der Auswärtigen überspielte. Jetzt war die Entscheidung gefallen. Last, but not least war es der zuvor eingewechselte Martin Meljanac, der mit seinem Treffer in der 78. Minute den 5:0-Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Helmut Plank, Trainer SC Grafenschachen:

„In der Pause habe ich meiner Mannschaft gesagt, sie muss entschlossener und konsequenter in die Zweikämpfe gehen, die Angriffe zu Ende spielen und die Intensität hochhalten. Nach der raschen 2:0-Führung in der zweiten Halbzeit kam Ruhe in meine junge Mannschaft und wir haben den Druck aufrecht gehalten.“