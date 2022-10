In (vor-)letzter Minute: Wurglits rettet das Remis für Großpetersdorf!

Details Montag, 10. Oktober 2022 19:10

Der SV Großpetersdorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den ASK Jabing hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Großpetersdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SV Großpetersdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde, letztendlich musste man jedoch noch froh sein über den Punkt, den man in der letzten Minute errang!

Jabing hatte den besseren Start ins Spiel. Vor 250 Zuschauern markierte Andre Doppler das 1:0 (16.). Großpetersdorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Jabing hatte bis zur Pause Bestand, man versuchte zwar, die Gäste unter Duck zu setzen, doch es sollte in den ersten 45 Minuten nichts gelingen. Den Ausgleichstreffer hatte der SV Großpetersdorf dann aber in der 48. Minute im Repertoire, wenig später aber der Schock und die kalte Dusche für die Hausherren.

Ausschluss als Knackpunkt

Denn nach einer knappen Stunde war man plötzlich nur mehr mit 10 Mann am Feld! Thomas Tiefengraber musste mit der Ampelkarte vom Feld, wenig später die nächste "Watschn". Das 2:1 vom ASK Jabing bejubelte Adam Schreiner (69.), alles war also angerichtet für einen Auswärtserfolg der Gäste. Doch jabing flatterten gegen Ende die Nerven. Michael Wurglits, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen so Großpetersdorf und Jabing mit jeweils einem Punkt auseinander. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Großpetersdorf in der Tabelle auf Platz sechs. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Großpetersdorf zu besiegen. Am kommenden Samstag trifft der SV Großpetersdorf auf den ASKÖ Korkisch Rotenturm, der ASK Jabing spielt am selben Tag gegen Olbendorf.

"Es sind für uns leider 2 verlorene Punkte, wenn man kurz vor dem Ende mit einem Mann mehr den Vorsprung nicht über die Zeit bringt", so Jabings Obmann Christian Gansfuss.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – ASK Jabing, 2:2 (0:1)

88 Michael Wurglits 2:2

69 Adam Schreiner 1:2

48 Robert Hoetschl 1:1

16 Andre Doppler 0:1