UFC Jennersdorf siegt und klettert

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 02:42

Ein Tor machte den Unterschied – UFC Jennersdorf siegte mit 2:1 gegen Heiligenkreuz. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Jennersdorf.

200 Zuschauer sahen, wie Nico Boandl in der 16. Minute das 1:0 für den Gast markierte. Constantin Dunkl versenkte die Kugel zum 2:0 für UFC Lumitech Jennersdorf (37.). Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Jan Willgruber aufseiten von SV Heiligenkreuz das 1:2 (40.). Obwohl UFC Jennersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Heiligenkreuz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Die Offensive von Jennersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Heiligenkreuz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von UFC Lumitech Jennersdorf in dieser Spielzeit zu.

UFC Jennersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Heiligenkreuz ab und belegt nun mit 19 Punkten den fünften Rang, während das Heimteam weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt. SV Heiligenkreuz verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Jennersdorf momentan auf dem Konto. Mit 19 Punkten auf der Habenseite herrscht bei UFC Lumitech Jennersdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Heiligenkreuz nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag trifft SV Heiligenkreuz auf SV Mühlgraben, UFC Jennersdorf spielt tags zuvor gegen SV Kukmirn.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – UFC Lumitech Jennersdorf, 1:2 (1:2)

40 Jan Willgruber 1:2

37 Constantin Dunkl 0:2

16 Nico Boandl 0:1