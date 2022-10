Ausgeglichen und abwechslungsreich - Schlaining trotzt Grafenschachen einen Punkt ab

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 02:52

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der SC Grafenschachen gegen den ASKÖ Schlaining kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 2:2-Unentschieden. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Grafenschachen erfüllte jedoch die Erwartungen nicht.

Derweil hatten die Grafenschachener den perfekten Start ins Spiel. Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Nico Michael Halwachs mit seinem Treffer vor 234 Zuschauern für die Führung des Heimteams (5.). Doch wenig später die kalte Dusche. Flamur Muleci versenkte den Ball in der 13. Minute im Netz des Tabellenführers, er traf vom Elferpunkt aus. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Oliver Zankl zum 2:1 zugunsten vom SC Grafenschachen (41.), er war per Kopf nach einem Standard zur Stelle. Zum Seitenwechsel hatte jedoch keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand, denn Schlaining schlug noch im ersten Durchgang zurück, ebenfalls nach einem Eckball.

Gäste stehen hinten gut

In derzweiten Halbzeit machten die Schlaininger dann dem Tabellenführer mit einer guten Taktik das Leben schwer. Schließlich blieb folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander. Nach 13 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Grafenschachen 28 Zähler zu Buche. Am kommenden Sonntag trifft der SC Grafenschachen auf den SV Stegersbach, ASKÖ Schlaining spielt tags zuvor gegen den SV Rechnitz.

"Natürlich nehmen wir den Punkt gerne mit, auf lange Sicht brechen uns jedoch soviele Remis einfach das Genick, wir hätten drei, vier Siege benötigt", so Sektionsleiter Ernst Simon.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – ASKÖ Schlaining, 2:2 (2:2)

47 Ivan Mamic 2:2

41 Oliver Zankl 2:1

13 Flamur Muleci 1:1

5 Nico Michael Halwachs 1:0