Grafenschachen auf dem Weg zum Herbstmeistertitel: 2:0 gegen Stegersbach

Details Montag, 24. Oktober 2022 09:59

Am Sonntagnachmittag empfing der Tabellenführer SC Grafenschachen den SV Stegersbach in der 14. Runde der Meisterschaft der II. Liga Süd. Die Vorzeichen waren klar: Nur mit einem Sieg konnte die Plank-Truppe die Tabellenführung behalten und einen Schritt Richtung Herbstmeistertitel machen. In einer spannenden Partie behielten die Hausherren die Oberhand und gewannen mit 2:0.

Blitztor für die Hausherren

Kaum hatte Schiedsrichter Martin Tatzber das Spiel angepfiffen, klingelte es im Kasten der Gäste: Nach einer schönen Kombination kam das Leder zu Gábor Hart, der bediente mit einer Superflanke Nico Michael Halwachs, und der hatte keine Mühe, mit dem Kopf die 1:0-Führung für die Hausherren zu erzielen. Das war bereits sein elfter Saisontreffer. Im Anschluss daran hatte der Torschütze eine weitere hochkarätige Torchance, die er aber nicht verwerten konnte. In der 28. Minute musste Michael Oberrisser verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen, danach kam etwas Sand ins Getriebe der Offensivabteilung der Heimischen. Je länger das Spiel dauerte, umso besser kamen die Auswärtigen ins Spiel, es wurde eine offene Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Stegersbach war überlegenen

In der Halbzeitpause nahm Trainer Helmut Plank eine Änderung in der Defensive vor, um besser gegen die Überlegenheit der Gäste agieren zu können. Die Heimischen verlegten sich nun auf Konterfußball und hatten durch Lukas Rudolf eine sehr gute Torchance, als er einen Stanglpass nicht verwerten konnte. Die Gäste bestimmten weiterhin die Begegnung, kamen auch zu Tormöglichkeiten, aber diese konnten sie nicht verwerten. In der 87. Minute fiel dann die 2:0-Führung der Hausherren, Michael Strobl war der Torschütze. Damit war die Entscheidung gefallen. Zum Spielende gab es noch einen kuriosen Vorfall: Der in der 90. Minute eingewechselte Stegersbacher Niklas Peischl bekam drei Minuten später die Glatt-Rote Karte wegen Torchancenverhinderung und durfte das Feld wieder verlassen. Das war eine sehr kurze Einsatzzeit.

Stimme zum Spiel

Helmut Plank, Trainer SC Grafenschachen:

„Es war ein intensives Spiel, in dem wir früh in Führung gegangen sind, nach 20 Minuten haben wir den Faden verloren. Den Sieg nehmen wir aber gerne mit. Der Herbstmeistertitel wäre eine gute Sache, aber wichtiger ist mir die Kontinuität der guten Leistungen meiner Mannschaft.“