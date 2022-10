Last-Minute-Held Matovina schlägt für Mühlgraben zu!

Details Montag, 24. Oktober 2022 23:09

Spannende Partie in der II.Liga Süd! Der SV Mühlgraben trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Kukmirn davon. Hundertprozentig überzeugen konnte Mühlgraben dabei jedoch nicht, das war am Ende jedoch egal, denn was zählt, sind die drei Punkte.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen, das kann man vorweg nehmen. Die ersten 30 Minuten gehörten den Gästen aus Mühlgraben, man fand auch zwei, drei gute Möglichkeiten vor, es reichte jedoch nicht. Dann kamen auch die Hausherren besser ins Spiel, hatte vor der Halbzeitpause dann sogar noch zwei gute Möglichkeiten, es ging jedoch torlos in die Kabinen.

Matovina Held des Tages

Im zweiten Durchgang setzten die Kukmirner dann fort, man fand teils richtig gute Möglichkeiten vor, am Ende jubelten jedoch die Gäste. Gefeierter Mann des Spiels war Kresimir Matovina, der den SV Mühlgraben mit seinem Treffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte. Kukmirn hatte direkt danach die dicke Chance auf den Ausgleich, doch der vielleicht beste Mann am Platz, Mühlgraben Goalie Tahir Bilalic, konnte den Sieg festhalten Am Schluss siegte Mühlgraben gegen Kukmirn vielleicht ewas glücklich durch den späten Treffer. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich so der SV Mühlgraben in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ Mühlgraben aber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.Am kommenden Samstag trifft Kukmirn auf den SV Marsch Neuberg, der SV Mühlgraben spielt am selben Tag gegen den SV Heiligenbrunn.

"Es war am Ende sicherlich ein Lucky Punch, wir sind nach den zwei Niederlagen zuletzt froh über den Sieg", so Mühlgrabens Sebastian Jud.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – SV Mühlgraben, 0:1 (0:0)

87 Kresimir Matovina 0:1