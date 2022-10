ASKÖ Rotenturm siegt und klettert

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 14:28

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem ASKÖ Rotenturm und Olbendorf an diesem 14. Spieltag. Vollends überzeugen konnte der ASKÖ Korkisch Rotenturm dabei jedoch nur in der ersten Halbzeit, Olbendorf war jedoch zu harmlos, um wirklich was mitzunehmen.

Olbendorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Alex Balogh das schnelle 1:0 für den ASKÖ Rotenturm erzielte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte, Rotenturm war jedoch das bessere Team, verpasste es aber, einige gute Möglichkeiten zu nutzen.

Horvath mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang kamen die Olbendorfer dann aber kurz auf. Benjamin Batori-Toth war es, der in der 51. Minute das Spielgerät im Tor vom ASKÖ Korkisch Rotenturm unterbrachte. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Adam Bendeguz Horvath, der in der 75. Minute zur Stelle war, er verwertete eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang für die Rotenturmer. In den 90 Minuten war somit der ASKÖ Rotenturm im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Olbendorf und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein. Olbendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASKÖ Korkisch Rotenturm im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Olbendorf stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim SV Eberau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Rotenturm die SpG Edelserpentin zum Spitzenspiel.

"Aufgrund dessen, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich klar überlegen waren, geht der Sieg in Ordnung", so Rotenturms Gerhard Kasper.

II. Liga Süd: Olbendorf – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 1:2 (0:1)

75 Adam Bendeguz Horvath 1:2

51 Benjamin Batori-Toth 1:1

8 Alex Balogh 0:1