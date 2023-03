Torreigen im Spitzenspiel: Mühlgraben pirscht sich mit Heimerfolg über Grafenschachen an Tabellenspitze heran

Details Montag, 06. März 2023 17:50

Das absolute Topspiel des 16. Spieltages in der II. Liga Süd stieg am Samstagnachmittag in Mühlgraben, als es die dortigen Hausherren als Tabellendritter mit dem Tabellenführer Grafenschachen aufnahmen. Durch den 5:2-Erfolg des Gastgebers spitzt sich die Lage an der Tabellenspitze weiter zu, liegen die Gäste nun nur noch einen Zähler vor dem ersten Verfolger. Das Hinspiel wiederum gewann Grafenschachen mit 2:1.

Doppelschlag bringt Mühlgraben rasch auf Siegerstraße

Nachdem beide Mannschaften gleich zum Start einige brauchbare Möglichkeiten liegen ließen, war es Kresimir Matovina in Minute 13, der mit einem wunderbaren Freistoß-Treffer die Fans jubeln ließ. Der Torschütze sollte im Verlauf des Spiels noch öfter eine tragende Rolle spielen. Aber der Reihe nach: Nur wenig später markierte Simon Kropf (20.) das 2:0 nach einer schön herausgespielten Aktion über links. Auf diesen Doppelschlag fand der Leader vorerst keine Antwort - mit 2:0 ging es auch in die Kabinen.

Elfmeter-Treffer bringt nur kurzen Hoffnungsschimmer

Der Auftakt in die zweite Hälfte verlief für Grafenschachen schon deutlich vielversprechender, stellte Nico Michael Halwachs (48.) direkt nach Wiederbeginn vom Elfmeterpunkt den Anschluss her. Lange wehrte die Freude aber nicht, schlugen die Hausherren durch Kresimir Matovina (54.) und Simon Kropf (56.) wie schon in Abschnitt eins binnen kurzer Zeit doppelt zu - 4:1 mittlerweile der Zwischenstand. Als das Match an sich bereits gegessen war, besorgte Kresimir Matovina mit seinem Triplepack in Minute 75 noch das 5:1 - die Pleite für den Tabellenführer nahm langsam ordentlich Form an! Neuerlich Nico Michael Halwachs gelang in der Nachspielzeit nur mehr Ergebniskosmetik - 5:2 der Endstand.

Mühlgraben hat nach dem souveränen Erfolg über Grafenschachen weiter die dritte Tabellenposition inne, ist seit drei Spieltagen ungeschlagen und verkürzt den Rückstand auf die Spitze auf zwei Punkte. Nach dem Gast stellt Mühlgraben mit 34 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

SV Mühlgraben tritt am Freitag, den 10.03.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Stegersbach an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt Grafenschachen SV Marsch Neuberg.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SC Grafenschachen, 5:2 (2:0)

96 Nico Michael Halwachs 5:2

74 Kresimir Matovina 5:1

56 Simon Kropf 4:1

54 Kresimir Matovina 3:1

48 Nico Michael Halwachs 2:1

20 Simon Kropf 2:0

13 Kresimir Matovina 1:0

