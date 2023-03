Trotz Unterzahl: Jennersdorf forciert Punkt im Topspiel bei Mühlgraben

Details Sonntag, 19. März 2023 07:59

Am 18. Spieltag in der II. Liga Süd durften sich die Fans am Samstagnachmittag auf ein Topspiel zwischen dem SV Mühlgraben und dem UFC Jennersdorf gefasst machen, welches trotz Unterzahl der Gäste mit einem 3:3-Remis zu Ende ging. Im Hinspiel gewann Jennersdorf mit 2:0.

Remis zur Halbzeit

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, gelang folglich aber den Hausherren in Minute 25 das 1:0 - nach einem schönen Spielzug wuchtet Kevin Stangl das Spielgerät aus spitzem Winkel in die Maschen und lässt die heimischen Zuschauer erstmals jubeln. Noch unmittelbar vor dem Seitenwechsel gelang Jennersdorf zu einem mental äußerst wertvollen Zeitpunkt das 1:1 - Dominik Müller war mit dem Kopf zur Stelle (43.).

Doppelschlag von Mühlgraben reicht nicht für Sieg

Auch der Auftakt in Akt zwei verläuft aus Sicht des SVM wieder verheißungsvoll: Kresimir Matovina (51.) mit einem satten Distanzschuss und Simon Kropf (58.) beim Rebound nach einem abgeblockten Freistoß forcieren den Zwei-Tore-Vorsprung. Als auf Seiten der Gäste Dominik Müller (61.) nach einer Stunde mit glatt Rot des Platzes verwiesen wird, scheint die Messe gelesen. Auch in Unterzahl kommt Jennersdorf allerdings nochmals zurück - Alexander Bakanic (72.) und Stefan Deutsch (78.) besorgen den 3:3-Endstand im Spitzenspiel.

Nach 18 gespielten Runden gehen bereits 34 Punkte auf das Konto von SV Mühlgraben und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Mühlgraben momentan auf dem Konto.

Die Gäste wiederum halten auf Rang fünf. Acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat UFC Jennersdorf derzeit auf dem Konto.

Nach Jennersdorf stellt SV Mühlgraben mit 38 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Mühlgraben ist nun seit fünf Spielen, UFC Lumitech Jennersdorf seit sieben Partien unbesiegt.

Während SV Mühlgraben am kommenden Samstag ASKÖ Schlaining empfängt, bekommt es UFC Jennersdorf am selben Tag mit SV Marsch Neuberg zu tun.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – UFC Lumitech Jennersdorf, 3:3 (1:1)

78 Stefan Deutsch 3:3

72 Alexander Bakanic 3:2

58 Simon Kropf 3:1

51 Kresimir Matovina 2:1

43 Dominik Mueller 1:1

25 Kevin Stangl 1:0

