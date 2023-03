Turbulente Schlussminuten: Rechnitz und Heiligenkreuz trennen sich Remis

Details Sonntag, 19. März 2023 08:29

Das Match zwischen Rechnitz und Heiligenkreuz am Samstagnachmittag war insbesondere in der Schlussphase keines für schwache Nerven, sorgten drei Tore im Abspann für den 2:2-Endstand. Im Hinspiel hatte Heiligenkreuz die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Spannung bis zum Schluss

Elias Neubauer traf vor 250 Zuschauern nach 17 Minuten zur Führung für die Gäste. Rechnitz war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Damit bereits hinein in die Schlussphase, in der sich die Ereignisse überschlugen: Florian Kurtz beförderte das Leder zum 1:1 des Heimteams in die Maschen (81.). Quasi postwendend stellte Heiligenkreuz die Führung durch Oliver Nyari (85.) allerdings wieder her - 1:2. Als alle schon an einen Auswärtssieg dachten, traf Bence Pergel in der Nachspielzeit noch zum 2:2-Endstand.

SV Rechnitz verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat SV Heiligenkreuz momentan auf dem Konto.

Mit diesem Unentschieden verpasste Heiligenkreuz die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen.

Rechnitz stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei SV Kukmirn vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Heiligenkreuz SV Großpetersdorf.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Heiligenkreuz, 2:2 (0:1)

91 Bence Pergel 2:2

85 Oliver Nyari 1:2

81 Florian Kurtz 1:1

17 Elias Neubauer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei