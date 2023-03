Torreigen in Abschnitt eins bringt Rotenturm gegen Heiligenbrunn auf die Siegerstraße

Details Sonntag, 19. März 2023 08:42

Am Samstagnachmittag wurde Rotenturm seiner Favoritenrolle gegen Heiligenbrunn gerecht und feierte gegen den Tabellenletzten einen 4:2-Heimerfolg, dessen Grundstein bereits im ersten Abschnitt gelegt wurde. Im Hinspiel hatte sich SV Heiligenbrunn als keine große Hürde erwiesen, gewann Rotenturm mit 3:0.

Unterhaltsamer erster Durchgang

Der Tabellenletzte erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Admir Vikic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der achten Minute schoss Dominik Doleschal den Ausgleichstreffer für ASKÖ Rotenturm. Martin Pal besorgte in der 38. Minute zwar den neuerlichen Führungstreffer des Gasts, doch zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Asmir Selimovic zum Ausgleich für Rotenturm. Und in der Nachspielzeit dieser ersten Spielhälfte kommt es für die Gäste noch dicker: Adam Bendeguz Horvath stellt auf 3:2 - der Pausenstand. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Damit gingen die Hausherren sichtlich gelöst in den zweiten Akt und besorgten durch Erik Csaba Burai in Minute 57 die Vorentscheidung - 4:2. Dabei bleib es final auch.

ASKÖ Korkisch Rotenturm ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Offensiv konnte ASKÖ Rotenturm in der II. Liga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 38 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Rotenturm derzeit auf dem Konto.

In der Defensive drückt der Schuh bei SV Heiligenbrunn, was in den 41 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Heiligenbrunn musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Heiligenbrunn kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet ASKÖ Korkisch Rotenturm derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Sonntag trifft ASKÖ Rotenturm auf SC Grafenschachen, SV Heiligenbrunn spielt tags zuvor gegen SV Eberau.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – SV Heiligenbrunn, 4:2 (3:2)

57 Erik Csaba Burai 4:2

46 Adam Bendeguz Horvath 3:2

45 Asmir Selimovic 2:2

38 Martin Pal 1:2

8 Dominik Doleschal 1:1

6 Admir Vikic 0:1

