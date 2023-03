Olbendorf bejubelt späten Siegtreffer in Schlaining

Details Sonntag, 19. März 2023 12:04

Im Zuge der 18. Runde in der II. Liga Süd ging unter anderem das Aufeinandertreffen des ASKÖ Schlaining mit Olbendorf über die Bühne, behielten die leicht favorisierten Gäste gegen den Tabellenvorletzten dank eines späten 2:1-Erfolges die Oberhand. Olbendorf hatte das Hinspiel gegen Schlaining mit 2:0 gewonnen.

Olbendorf dreht das Spiel nach der Pause

Vor den Augen der 250 Zuschauer stellte Manuel Zahrl das 1:0 für ASKÖ Schlaining sicher (16.) und brachte den Underdog damit in Front. In weiterer Folge wurde eine ausgeglichene Partie geboten. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für ASK Schlaining in die Kabinen. In der 47. Minute brachte Marc Handel Mazetti den Ball im Netz von Schlaining unter und stellte gleich zum Start in die zweite Hälfte den Ausgleichstreffer sicher. Zum Mann des Spiels avancierte Benjamin Batori-Toth, der für Olbendorf in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (85.), der gleichbedeutend mit dem Last-Minute-Erfolg einherging. Olbendorf hatte das Spiel gedreht und darf sich über drei Zähler freuen.

Trotz der Niederlage fiel ASK Schlaining in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und sieben Unentschieden gilt der Blick weiter dem Tabellenkeller. Insgesamt kassierte Schlaining nun schon vier Niederlagen am Stück.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Olbendorf auf den 13. Rang kletterte. Die Gäste kommen nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Olbendorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Am Samstag muss Schlaining bei SV Mühlgraben ran, zeitgleich wird Olbendorf von SpG Edelserpentin in Empfang genommen.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – Olbendorf, 1:2 (1:0)

85 Benjamin Batori-Toth 1:2

47 Marc Handel Mazetti 1:1

16 Manuel Zahrl 1:0

