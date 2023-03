Schonkost in Abschnitt eins, Spektakel in Hälfte zwei: Edelserpentin zerlegt Olbendorf

Details Samstag, 25. März 2023 19:21

SpG Edelserpentin fertigte Olbendorf am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Das Match war im Zuge der 19. Runde der II. Liga Süd über die Bühne gegangen - zur Pause stand es noch 0:0. Im Hinspiel hatte der Hausherr knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Schützenfest in Hälfte zwei

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den zwischenzeitlichen Leader und Olbendorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Endrit Mucolli trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein und so nahm das Schützenfest damit seinen Lauf. Eine gelb/rote Karte gegen Franz Faszl von Olbendorf in Minute 62 trug ebenfalls zur damit einhergehenden Drangperiode der Heimelf bei. In der 65. Minute brachte Nico Benkoe das Netz zum Zappeln und stellte auf 2:0. Für das 3:0 von SpG Edelserpentin sorgte Fran Rozmaric, der in Minute 70 zur Stelle war. Das 4:0 für SpG Edelserpentin stellte Endrit Mucolli sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Schlussphase war neuerlich Nico Benkoe zur Stelle, der auf 6:0 stellte. Den Gästen gelang durch Matjia Äakarun zwar noch den Anschlusstreffer (83.), doch waren es neuerlich die Heimischen in Person von Edmond Mucolli (92.), die den Schlusspunkt setzten - 6:1.

Die errungenen drei Zähler gingen für SpG Edelserpentin einher mit dem - zumindest bis morgen währenden - Verbleib an der Tabellenführung. An der Hintermannschaft gibt es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 17-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Süd. Die bisherige Spielzeit von SpG Edelserpentin ist weiter von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt elf Siege und vier Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Fünf Siege, drei Remis und elf Niederlagen stehen bei den Gästen zu Buche.

SpG Edelserpentin tritt am kommenden Samstag bei ASKÖ Schlaining an, Olbendorf empfängt am selben Tag SV Heiligenkreuz.

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – Olbendorf, 6:1 (0:0)

92 Edmond Mucolli 6:1

83 Matija Ä?akarun 5:1

82 Nico Benkoe 5:0

75 Endrit Mucolli 4:0

70 Fran Rozmaric 3:0

65 Nico Benkoe 2:0

48 Endrit Mucolli 1:0

