Comeback in Unterzahl: Elf Jennersdorfer remisieren gegen zehn Neuberger

Ein packendes Match gab es am Samstagnachmittag im Zuge der II. Liga Süd, Runde 19, zu bestaunen, kamen die Gäste aus Neuberg in Unterzahl nochmals zurück und sicherten sich im Finish ein 3:3-Remis beim UFC Jennersdorf. Im Hinspiel hatte UFC Lumitech Jennersdorf SV Neuberg mit einem beeindruckenden 7:1 vom Feld gefegt.

Spannung bis zum Schluss

Josip Golubar erzielte vor 120 Zuschauern das 1:0 zugunsten der Gäste in Minute 24. Lange aber wehrte die Freude in den Reihen Neubergs nicht, schlugen die Heimischen durch Julian Resch quasi postwenend zurück - 1:1 nach 27 Minuten. Damit ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel behielt das Match seinen Unterhaltungswert, schien Neuberg durch den Ausschluss von Sebastian Paul (gelb/rote Karte in Minute 59) einen entscheidenden Nackenschlag zu erleben. Nach dem Doppelschlag Jennersdorfs durch Jaka Vajda (63./68.) schien die Messe gelesen. Neuberg aber gab sich nicht auf und wurde für den Einsatz belohnt: Josip Golubar traf in der 81. Minute zum 3:2, ehe Dominiko Draguljic in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum 3:3-Endstand einschieben konnte.

UFC Lumitech Jennersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Jennersdorf verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der UFC Lumitech Jennersdorf ungeschlagen ist.

49 Gegentreffer – kein Team der II. Liga Süd fing sich bislang mehr Tore als die Gäste ein. Sechs Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat SV Neuberg momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Jennersdorf auf ASK Jabing, SV Marsch Neuberg spielt am selben Tag gegen SV Mühlgraben.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Marsch Neuberg, 3:3 (1:1)

93 Dominko Draguljic 3:3

81 Josip Golubar 3:2

68 Jaka Vajda 3:1

63 Jaka Vajda 2:1

27 Julian Resch 1:1

24 Josip Golubar 0:1

