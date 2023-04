Großpetersdorf pirscht sich mit Heimsieg über Kukmirn ans Spitzenfeld heran

Details Samstag, 01. April 2023 08:23

Großpetersdorf wurde seiner Favoritenrolle im Heimspiel gegen Kukmirn im Zuge der 20. Runde in der II. Liga Süd am Freitagabend vollends gerecht und feierte einen ungefährdeten 4:1-Heimerfolg. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Großpetersdorf hatte mit 3:0 gesiegt.

Spannung währt nur kurz

Kukmirn geriet in der 21. Minute ins Hintertreffen, als sich Robert Hötschl eines Elfmeters annahm und diesen eiskalt versenkte - 1:0. SV Großpetersdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Valentin Gabriel verantwortlich (55.). Marko Smodis beförderte das Leder zum 1:2 von SV Kukmirn in die Maschen (82.) und ließ kurzzeitig Hoffnungen bei den Gästen aufkommen. In der 87. Minute erhöhte Michael Wurglits auf 3:1 für Großpetersdorf und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Großpetersdorf durch Norbert Fueleki für den Schlusspunkt sorgte - 4:1 (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Großpetersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kukmirn.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Großpetersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt zwischenzeitlich den vierten Tabellenplatz. SV Großpetersdorf verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Großpetersdorf ungeschlagen ist.

SV Kukmirn bleibt weiter im unteren Tabellendrittel. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Großpetersdorf auf SV Heiligenbrunn, Kukmirn spielt am selben Tag gegen Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – SV Kukmirn, 4:1 (1:0)

92 Norbert Fueleki 4:1

87 Michael Wurglits 3:1

82 Marko Smodis 2:1

55 Valentin Gabriel 2:0

21 Robert Hoetschl 1:0

