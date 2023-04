Souveräne Angelegenheit: Jennersdorf mit dem Dreipunkter in Jabing

Details Sonntag, 02. April 2023 07:13

Am Samstagnachmittag konnte der ASK Jabing im Heimspiel gegen den UFC Jennersdorf nichts Zählbares lancieren, als man im Zuge der 20. Runde eine herbe 1:4-Klatsche einstecken musste. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Jennersdorf gegen ASK Jabing mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Klare Geschichte in Überzahl

Für das erste Tor sorgte Jaka Vajda, der in Minute 25 für den ersten und einzigen Treffer in der ersten Spielhälfte sorgte und den 0:1-Pausenstand herbeiführte. Jabing schwächte sich schon früh, als Adam Schreiner mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (33.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. In der 71. Minute brachte Stefan Deutsch das Netz für UFC Jennersdorf zum Zappeln und sorgte mit dem 0:2 in Überzahl bereits für die Vorentscheidung. In der 74. Spielminute setzte sich Jennersdorf erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0 in Person von Stefan Deutsch. Für das 4:0 sorgte Nico Boandl, der in Minute 77 zur Stelle war und langsam aber sicher den Kantersieg Gestalt annehmen ließ. In der Schlussphase gelang Andre Doppler noch der Ehrentreffer für ASK Jabing (83.), der allerdings keinen Effekt mehr hatte. Ein starker Auftritt ermöglichte UFC Jennersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Jabing.

Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und fünf Unentschieden bleibt Jabing weiter im hinteren Tabellendrittel.

Jennersdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von UFC Lumitech Jennersdorf stets gesorgt, mehr Tore als UFC Jennersdorf (47) markierte nämlich niemand in der II. Liga Süd. Jennersdorf verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Jabing ist SV Mühlgraben (Samstag, 16:30 Uhr). Jennersdorf misst sich am selben Tag mit ASKÖ Korkisch Rotenturm (16:00 Uhr).

II. Liga Süd: ASK Jabing – UFC Lumitech Jennersdorf, 1:4 (0:1)

83 Andre Doppler 1:4

77 Nico Boandl 0:4

74 Dominik Mueller 0:3

71 Stefan Deutsch 0:2

25 Jaka Vajda 0:1

