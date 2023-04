Leader Edelserpentin bleibt auch bei ASKÖ Schlaining siegreich

Details Sonntag, 02. April 2023 07:39

Am Samstag verbuchte Tabellenführer SpG Edelserpentin unter dem Deckmantel der 20. Runde in der II. Liga Süd einen 3:1-Erfolg gegen ASKÖ Schlaining. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte SpG Edelserpentin mit 3:2 gesiegt.

Comeback nach Schlaining-Blitzstart

Schlaining erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gaber Petric traf in der dritten Minute zur frühen Führung und schockte den Leader damit früh. Kevin Strohmeyer schoss für SpG Edelserpentin in der 18. Minute das 1:1 und sorgte damit bereits in der Anfangsphase für ein äußerst unterhaltsames Unterfangen. Fran Rozmaric machte in der 32. Minute das 2:1 des Tabellenführers perfekt, das den Pausenstand markierte - der Turnaround war schon jetzt geschafft. SpG Edelserpentin versenkte die Kugel in der 56. Minute zum 3:1 - Nico Benkö sorgte in diesem Zusammenhang für die Entscheidung. Am Ende punktet der Tabellenführer nicht unverdient dreifach bei ASKÖ Schlaining.

Die Hausherren halten nun bei einem Sieg, sieben Remis und satten 12 Niederlagen und bleiben Vorletzter. Im Spiel gegen SpG Edelserpentin handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Mit nur 18 Gegentoren stellt SpG Edelserpentin die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von SpG Edelserpentin verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt haben die Gäste nun schon zwölf Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

ASKÖ Schlaining tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei SV Marsch Neuberg an. Bereits einen Tag vorher reist SpG Edelserpentin zu SV Heiligenkreuz.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SpG Edelserpentin, 1:3 (1:2)

56 Nico Benkoe 1:3

32 Fran Rozmaric 1:2

18 Kevin Strohmeyer 1:1

3 Gaber Petric 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei