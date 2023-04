Topspiel höchster Güte: Mühlgraben mit spätem Ausgleichstreffer gegen Eberau

Details Freitag, 21. April 2023 23:33

Das Topspiel der 23. Runde in der II. Liga Süd zwischen dem SV Mühlgraben und dem SV Eberau fand bei einem Endstand von 2:2 keinen Sieger. Im Hinspiel hatte Mühlgraben einen 3:1-Sieg gefeiert.

Spannung bis zum Schluss

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Kresimir Matovina traf in der sechsten Minute mit links zur frühen Führung ins lange Eck. Mark Abért traf zum 1:1 zugunsten von Eberau (16.), nachdem sich dieser die Kugel wunderbar mitgenommen und souverän verwertet hatte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Der Treffer zum 2:1 sicherte SV Eberau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Mark Abért in diesem Spiel (82.) - nach einer defensiven Unzulänglichkeit markiert er in der Schlussphase seinen Doppelpack. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Grega Vurcer mit einem satten Kopfball unter die Querlatte für den Ausgleichstreffer zugunsten Mühlgrabens sorgte (93.). Am Ende stand es zwischen SV Mühlgraben und Eberau pari.

Mühlgraben bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Offensiv konnte SV Mühlgraben in der II. Liga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 48 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mühlgraben verbuchte insgesamt zwölf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Nachdem SV Eberau die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine ordentliche Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die Gäste aktuell den ersten Rang. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Eberau in der Tabelle vorerst auf Platz vier zurück. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat manmomentan auf dem Konto. Neun Spiele ist es her, dass Eberau zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Freitag tritt SV Mühlgraben bei SV Rechnitz an, während SV Eberau drei Tage zuvor UFC Lumitech Jennersdorf empfängt.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Eberau, 2:2 (1:1)

93 Grega Vurcer 2:2

82 Mark Abert 1:2

16 Mark Abert 1:1

6 Kresimir Matovina 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei