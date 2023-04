Großpetersdorf bezwingt Grafenschachen mit 1:0

Details Mittwoch, 26. April 2023 10:02

Im Nachtragsspiel der 22. Runde in der II. Liga Süd empfing der SV Großpetersdorf den SC Grafenschachen. Die Hausherren haben in der Rückrunde eine famose Serie hingelegt und nur einmal verloren und sie könnten mit einem Sieg ihre Position im Tabellenmittelfeld festigen, die Gäste hingegen konnten ihre adäquate Leistung aus der Herbstsaison nicht ins Frühjahr mitnehmen, trotzdem wären sie mit einem vollen Erfolg nahe am Tabellenführer Edelserpentin dran. In einer spannenden Begegnung hatten die Gastgeber schlussendlich mit 1:0 die Nase vorn.

Stürmischer Beginn der Hausherren

Von Beginn an zeigten die Hausherren, dass sie das Spiel gewinnen wollen und setzten sofort ihre Offensivabteilung in Bewegung. In der 11. Minute gab es einen Penalty für die Hausherren, Robert Hötschl legte sich das Leder zurecht, seinen Schuss konnte aber vom Goalie der Gäste abgewehrt werden, aber Bendegüz Nagy reagierte am schnellsten und sein Kopfball landete im Tor der Auswärtigen zu 1:0 Führung für Großpetersdorf. Nun plätscherte das Spiel so vor sich hin, ohne dass es weitere gute Torchancen für beide Seiten gegeben hat. Mit der knappen 1: 0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Einige Torchancen wurden vergeben

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie spannend, die Hausherren hatten ein leichtes Übergewicht in puncto Torchancen, so war es Michael Wurglits, der eine Riesenmöglichkeit hatte, auf 2:0 zu erhöhen, aber er konnte das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. Auch Norbert Füleki scheiterte mit dem Versuch, die Führung auszubauen, somit blieb das Match weiterhin auf des Messers Schneide. Einen Alleingang aus abseitsverdächtiger Position konnten die Auswärtigen nicht im Kasten der Heimischen unterbringen, sodass es weiterhin bei der knappen 1:0 Führung der Hausherren blieb. Bis zum Schlusspfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen und die Heimischen konnten sich mit diesem Sieg im oberen Tabellendrittel etablieren.

Stimme zum Spiel

Andreas Konrad, Trainer SV Großpetersdorf:

„Aus meiner Sicht war es eine sehr gute Partie, wir haben eine hervorragende Leistung gezeigt und hochverdient gewonnen. Wir haben mehr Torchancen gehabt und das Spiel jederzeit kontrolliert. Meine Mannschaft hat sich heute sehr diszipliniert gezeigt und im Gegensatz zu Grafenschachen keine einzige Gelbe Karte bekommen.“

