Jennersdorf prolongiert Erfolgslauf: 1:0 Sieg in Eberau

Details Mittwoch, 26. April 2023 09:38

Im Nachtragsspiel der 22. Runde in der II. Liga Süd empfing der SV Eberau den UFC Jennersdorf. Die Hausherren sind im Frühjahr noch ungeschlagen und legten eine famose Serie von vier Siegen und drei Remis hin. Nun kommt der unmittelbare Tabellennachbar aus Jennersdorf in das heimische Stadion, die Zuschauer konnten ein spannendes Spiel erwarten. So ist es dann auch eingetreten, das Spiel stand lange Zeit auf des Messers Schneide, ein frühes Tor entschied das Spiel zugunsten der Gäste mit 1:0.

Rasanter Beginn der Gäste

Die Gäste nahmen sofort das Heft in die Hand und hatten bereits in den ersten Minuten gute Torchancen, als Julian Resch den Ball Richtung Tor der Heimischen beförderte, aber der Goalie der Hausherren konnten das Leder mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. In Gegenzug hatten die Heimischen eine gute Torchance, nach einem Corner ging das Spielgerät ganz knapp am Gehäuse der Auswärtigen vorbei. In der 10. Minute kam Dominik Müller nach einem Freistoß im Strafraum der Hausherren an den Ball und beförderte diesen zur 1:0 Führung in die Maschen des Gehäuses der Eberauer. Den Gästen boten sich weitere gute Einschussmöglichkeiten, Michael Wagner tauchte allein vor dem Goalie der Hausherren auf, aber anstatt das Leder anzunehmen, köpfte er überhastet und somit war die gute Torchance vergeben.. Die Gäste hatten aus dem Spiel heraus wenig Tormöglichkeiten, gefährlich waren sie bei Standards. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Begegnung blieb spannend

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gäste hellwach und tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Tor der Hausherren auf. So war es Jaka Vajda, der alleinstehend vor dem Goalie der Gastgeber das Leder nicht im Tor versenken konnte. Es gab auf beiden Seiten noch gefährliche Annäherungen an des Gegners Kasten, diese blieben aber ohne Tore. Bei den Gästen war Elias Gumhold in der Abwehr der Fels in der Brandung und Julian Resch der Unruhestifter in der Offensivabteilung der Auswärtigen.

Stimme zum Spiel

Martin Sitzwohl, sportlicher Leiter UFC Lumitech Jennersdorf:

„Wir haben heute über 90 Minuten eine tolle Leistung meiner Mannschaft gesehen, wir haben dem Gegner keine Chance gelassen, gefährlich zu werden und haben verdient gewonnen. Das war ein Ausrufezeichen meiner Mannschaft, dass wir Eberau die erste Niederlage in der Rückrunde zugefügt haben.“

