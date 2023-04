Nullnummer zwischen SV-Speedarena Rechnitz und SV Mühlgraben

Details Samstag, 29. April 2023 09:00

In einem mit Spannung erwarteten Verfolger-Duell empfing der SV-Speedarena Rechnitz am Freitagabend den SV Mühlgraben zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde in der II. Liga Süd. In einer über weiten Strecken offenen Partie mit etlichen Torchancen für beide Seiten trennte man sich mit einem torlosen Remis. Der Grund für diese Nullnummer waren die beiden Torhüter, die mit gekonnten Paraden und Reflexen ihren Kasten sauber halten konnten.

Die Hausherren begannen stärker

Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen auf dem Platz und hatten auch gute Möglichkeiten, die Führung zu erzielen. Aber Bence Pergel schaffte es nicht, den ausgezeichneten Goalie der Gäste, Tahir Bilalic, zu überwinden und das Leder im Tor der Auswärtigen unterzubringen. Bei den Auswärtigen, die ab der 20. Minute besser ins Spiel kamen, hatten Christoph Fink, Kevin Stangl und Jonas Prem gute Einschussmöglichkeiten von der Strafraumgrenze, aber ihre Torschüsse wurde eine Beute von Marco Cividino, dem ausgezeichneten Schlussmann der Heimischen. Da keine Tore in der ersten Halbzeit fielen, wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Zahlreiche Torchancen konnten nicht verwertet werden

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weiterhin spannend, beide Mannschaften versuchten das erste Tor zu erzielen. Es gab auch einen Hand-Elfmeteralarm in Strafraum der Gäste, aber Schiedsrichter Martin Tatzber entschied auf Weiterspielen. Das wäre für die Hausherren die Möglichkeit gewesen, mit 1: 0 in Führung zu gehen. Bei den Hausherren tauchte Roland Milan Szanto plötzlich im Strafraum der Auswärtigen auf, aber er schaffte es nicht, das Leder im Kasten der Mühlgrabener unterzubringen. Die Gäste hatten auch ihre Tormöglichkeiten, aber das Runde wollte nicht ins Eckige gehen. Somit blieb es trotz zahlreicher guter Torchancen auf beiden Seiten beim 0:0. Dieses Spiel hat bewiesen, dass es auch ohne Treffer für die Zuschauer ein interessantes und ansehnliches Match war.

Stimmen zum Spiel

Josef Wallner, Sektionsleiter SV-Speedarena Rechnitz:

„Es war ein spannendes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, für die Zuschauer ein interessantes Match, die Punkteteilung geht in Ordnung.“

Florian Jud, Sektionsleiter SV Mühlgraben:

„Es war ein gutes, spannendes Spiel und wir sind mit dem einen Punkt bei den heimstarken Rechnitzer sehr zufrieden und gehen voller Motivation in das Nachtragsspiel am Montag gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm.“

