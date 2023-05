Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut: Edelserpentin biegt Grafenschachen

Details Samstag, 29. April 2023 23:01

Am Samstagnachmittag konnte Tabellenführer Edelserpentin den SC Grafenschachen im Zuge der 24. Runde mit 3:0 zurechtweisen und baut die Tabellenführung damit auf fünf Zähler aus. Nach dem Hinspiel hatte sich SpG Edelserpentin dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Späte Entscheidung

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zwar gab es hier und da ein paar brauchbare Einschussmöglichkeiten, doch wollte das Runde beiderseits nicht ins Eckige - 0:0 nach 45 Minuten. Dann aber nahm die Partie Fahrt auf: In Minute 49 traf SpG Edelserpentin zum ersten Mal ins Schwarze - Nico Benkö durfte zum Torjubel abdrehen. Milan Angyan schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus über die Linie (86.) und sorgte damit unmittelbar vor "Kassenschluss" für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit lenkte Jakob Lang dann das Leder ins eigene Tor (94.) - das 3:0 war gleichzeitig der Schlusspunkt. Am Schluss siegte SpG Edelserpentin gegen SC Grafenschachen doch souverän.

Nach 23 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für SpG Edelserpentin 47 Zähler zu Buche. Mit nur 21 Gegentoren stellt das Heimteam die sicherste Abwehr der Liga. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SpG Edelserpentin seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Durch diese Niederlage fällt Grafenschachen in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Elf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SC Grafenschachen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Kommenden Montag (17:00 Uhr) bekommt SpG Edelserpentin Besuch von SV Kukmirn. Grafenschachen hat nächste Woche SV Heiligenkreuz zu Gast.

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – SC Grafenschachen, 3:0 (0:0)

94 Eigentor durch Jakob Lang 3:0

86 Milan Angyan 2:0

49 Nico Benkoe 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei