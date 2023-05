Turbulentes Finish: Kukmirn dreht Match bei Schlaining in der Nachspielzeit

Details Samstag, 29. April 2023 23:18

Am Samstag verbuchte SV Kukmirn dank einer furiosen Schlussphase einen 4:2-Erfolg gegen ASKÖ Schlaining. Das Match ging im Zuge der 24. Runde in der II. Liga Süd über die Bühne. Enger ging es kaum: SV Kukmirn hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Unglaubliche Schlussminuten

Lukas Unger brachte die Gäste in der 31. Minute in Front. Zu einem idealen Zeitpunkt unmittelbar vor dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren für den Ausgleichstreffer: Tin Dzaferovic traf ins Schwarze. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Schlaining die 2:1-Führung in Person von Florian Glösl - das Match war gedreht. Als vieles bereits für einen Heimsieg sprach, geigten die Gäste in den Schlussminuten auf: Ivan Galic traf zum 2:2 zugunsten von SV Kukmirn (90.). Kurz darauf traf Marko Smodis zum Führungstreffer (93.). Ivan Galic setzte dem Ganzen noch die Krone auf und stellte in der letzten Minute der Nachspielzeit auf 2:4 (94.). Schließlich sprang für Kukmirn gegen ASKÖ Schlaining doch noch ein Dreier heraus.

ASK Schlaining muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Heimteam insgesamt auch nur zwei Siege und sieben Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang ASK Schlaining auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Trotz der drei Zähler machte Kukmirn im Klassement keinen Boden gut. In der Verteidigung von SV Kukmirn stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Kukmirn bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Während Schlaining am kommenden Montag SV Heiligenkreuz empfängt, bekommt es SV Kukmirn am selben Tag mit SpG Edelserpentin zu tun.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SV Kukmirn, 2:4 (1:1)

94 Ivan Galic 2:4

93 Marko Smodis 2:3

90 Ivan Galic 2:2

48 Florian Gloesl 2:1

46 Tin Dzaferovic 1:1

31 Lukas Unger 0:1

