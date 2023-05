Das Schlusslicht gebogen: Heiligenkreuz mit dem "Dreier" gegen Heiligenbrunn

Details Sonntag, 30. April 2023 07:46

Im Abendspiel am Samstag zwischen dem SV Heiligenkreuz und dem SV Heiligenbrunn im Zuge der 24. Runde in der II. Liga Süd gab es einen 4:1-Heimerfolg zu sehen. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Ausgleichs-Freude währte nur kurz

Jan Willgruber trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Hausherren damit noch in der Beginnphase in Front. Jan Humar war es, der in der 26. Minute den Ball im Gehäuse von SV Heiligenkreuz unterbrachte und via Elfmeter den Ausgleich herbeiführte. Mit einem schnellen Doppelpack (37./41.) zum 3:1 schockte Daniel Fekete Heiligenbrunn - 3:1 fortan der Vorsprung für das Heim-Team. Mit der Führung für Heiligenkreuz ging es in die Kabine. Jan Willgruber brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (65.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SV Heiligenkreuz gegen SV Heiligenbrunn die volle Ausbeute ein.

Heiligenkreuz bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. SV Heiligenkreuz verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Heiligenbrunn ist man weiter im Aufwind.

SV Heiligenbrunn stellt die anfälligste Defensive der II. Liga Süd und hat bereits 50 Gegentreffer kassiert. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Heiligenbrunn bisher ein. Die Offensive von Heiligenbrunn zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 22 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. SV Heiligenbrunn musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Heiligenkreuz ist am Montag auf Stippvisite bei ASKÖ Schlaining. Heiligenbrunn hat nächste Woche SV Kukmirn zu Gast.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SV Heiligenbrunn, 4:1 (3:1)

65 Jan Willgruber 4:1

41 Daniel Fekete 3:1

37 Daniel Fekete 2:1

26 Jan Humar 1:1

14 Jan Willgruber 1:0

