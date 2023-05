Souveräne Angelegenheit: Rotenturm mit dem Heim-Erfolg über Jabing

Details Sonntag, 30. April 2023 08:03

Am Samstagnachmittag gelang dem ASKÖ Rotenturm ein souveräner 3:0-Heimsieg über ASK Jabing im Zuge der 24. Runde in der II. Liga Süd. Im Hinspiel hatte ASKÖ Rotenturm die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Sieg nach der Pause dingfest gemacht

300 Zuschauer sahen, wie Dominik Doleschal in der achten Minute das 1:0 für das Heimteam markierte. In der Folge gab es auf beiden Seiten Offensiv-Ansätzen, aber keine Torerfolge. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, so blieb es vorerst beim 1:0. In Minute 53 der nächste Rückschlag für Jabing: Philipp Pulay sieht den zweiten gelben Karton. Erik Csaba Burai beförderte das Leder kurz darauf zum 2:0 von ASKÖ Korkisch Rotenturm über die Linie (63.). Der dritte Streich von ASKÖ Rotenturm war Dominik Doleschal vorbehalten (66.) - damit war das Match längst entschieden. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte ASKÖ Korkisch Rotenturm einen dreifachen Punktgewinn gegen ASK Jabing.

ASKÖ Rotenturm macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. ASKÖ Korkisch Rotenturm verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Jabing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr ASK Jabing bisher ein. Gegen Rotenturm verlor man bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Während ASKÖ Rotenturm am kommenden Montag SV Mühlgraben empfängt, bekommt es ASK Jabing am selben Tag mit SV Marsch Neuberg zu tun.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – ASK Jabing, 3:0 (1:0)

66 Dominik Doleschal 3:0

63 Erik Csaba Burai 2:0

8 Dominik Doleschal 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei