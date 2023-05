Einsame Spitzenklasse: Edelserpentin zerlegt Kukmirn in alle Einzelteile

Details Montag, 01. Mai 2023 20:02

Tabellenführer Edelserpentin machte am Montagnachmittag im Nachtragsspiel der 22. Runde mit Kukmirn äußerst kurzen Prozess und trug einen komfortablen 9:0-Kantersieg davon. Das Heimteam hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Einbahnstraßen-Fußball à la bonne heure

David Jakab brachte SpG Edelserpentin in der 21. Minute nach vorn. Endrit Mucolli machte in der 30. Minute das 2:0 der Hausherren perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Igor Prahic den Vorsprung von SpG Edelserpentin auf 3:0 (40.) und ließ damit schon vor dem Seitenwechsel eine Vorentscheidung Einzug halten. Noch vor der Halbzeit legte Mucolli seinen zweiten Treffer nach (41.) - 4:0 fortan der Zwischenstand. Die Überlegenheit von SpG Edelserpentin spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Der Gastgeber schraubte das Ergebnis in der 48. Minute mit dem 5:0 in die Höhe, nachdem sich auch Nico Benkö in die Torschützenliste eintragen durfte. SpG Edelserpentin baute den Vorsprung in der 60. Minute aus - wieder hieß der Torschütze Nico Benkö. Und das Bestschießen ging munter weiter: Auch das siebte (67.) und achte (77.) Tor war Nico Benkö vorbehalten, ehe Milan Angyan in Minute 81 den 9:0-Endstand besorgte.

Nach 22 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für SpG Edelserpentin 44 Zähler zu Buche. An SpG Edelserpentin gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 20-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Süd. Sechs Spiele ist es her, dass SpG Edelserpentin zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Abwehrprobleme von Kukmirn bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Mit 58 Gegentoren stellt man die schlechteste Abwehr der Liga. Kukmirn verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und elf Niederlagen. Die letzten Auftritte von SV Kukmirn waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Für SpG Edelserpentin geht es schon am Freitag bei SV Stegersbach weiter. Das nächste Mal ist Kukmirn am 06.05.2023 gefordert, wenn man bei SV Heiligenbrunn antritt.

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – SV Kukmirn, 9:0 (4:0)

81 Milan Angyan 9:0

77 Nico Benkoe 8:0

67 Nico Benkoe 7:0

60 Nico Benkoe 6:0

48 Nico Benkoe 5:0

41 Endrit Mucolli 4:0

40 Igor Prahic 3:0

30 Endrit Mucolli 2:0

21 David Jakab 1:0

