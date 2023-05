Licht am Ende des Tunnels: Schlaining besiegt Heiligenkreuz mit 3:1

Details Dienstag, 02. Mai 2023 09:44

Am Montagnachmittag empfing der ASK Schlaining den SV Heiligenkreuz zum Nachtragsspiel der 22. Runde der II. Liga Süd. Für die Hausherren ging es in diesem Spiel für sein oder nicht sein, nur ein Sieg kann Hoffnung geben, den Klassenerhalt zu erhalten. Die Hausherren nahmen diese Chance wahr und besiegten den Gast aus Heiligenkreuz mit 3:1.

Hausherren waren dominant

In den ersten 30 Minuten entwickelt sich ein flottes Spiel, indem die Hausherren eine Überlegenheit hatten und die Gäste kaum zu Torchancen kommen ließen. Selbst musste man auch einige Zeit warten, bis es das erste Mal im Kasten der Auswärtigen klingelte, als Krisztian Felegyhazi in der 32. Minute nach einem Abpraller plötzlich vor dem Goalie der Auswärtigen auftauchte und das Leder zum 1:0 in die Maschen des Gehäuses der Gäste drosch. Auf den Geschmack gekommen, legte Krisztian Felegyhazi nach, als er einen Stanglpass gekonnt annahm und das 2:0 fixierte (39.). In der 44. Minute gab es bei den Gästen einen verletzungsbedingten Spielerwechsel, Rudolf Merdian kam für Elias Neubauer ins Spiel. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Ereignisse, sodass mit der 2:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Heiligenkreuz wurde besser

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich die Partie offener, auch die Heiligenkreuzer nahmen nun am Spiel teil. In der 56. Minute gelang den Auswärtigen durch Jan Willgruber der Anschlusstreffer zum 1:2. Es gab weitere Torchancen für Hüben wie drüben, aber die konnten von beiden Mannschaften nicht verwertet werden. Der Torschütze zum 1:2, Jan Willgruber, musste in der 78. Minute mit der Gelb-Roten Karte wegen wiederholter Kritik vorzeitig zum Duschen gehen. Es dauerte bis zur 88. Minute, bevor die Hausherren mit dem dritten Treffer den Sieg in trockene Tücher brachten. Ein Stanglpass von Krisztian Felegyhazi kommt in die Mitte zu Gaber Petric und der lochte zum 3:1 gekonnt ein.

Stimme zum Spiel

Ernst Simon, Sektionsleiter ASK Schlaining:

„Heute haben wir so gespielt, dass unser Sieg nie infrage gestellt wurde und haben die drei Punkte verdientermaßen im Stadion behalten. Ob die drei Punkte für den Klassenerhalt reichen, hängt davon ab, wie viele Absteiger von den oberen Ligen das Burgenland betreffen, es kann bis zu vier Absteiger in dieser Klasse geben.“

