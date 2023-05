Meisterhaft?! Mit spätem Siegtreffer baut Edelserpentin Tabellenführung weiter aus

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:26

Am Freitagabend gelang dem Tabellenprimus Edelserpentin beim Gastspiel in Stegersbach ein bedeutungsvoller 2:1-Auswärtserfolg, der den Vorsprung an der Leader-Position auf satte zehn (!) Punkte anwachsen lässt. Das Hinspiel war 1:0 für den Gastgeber ausgegangen.

Der Leader nimmt Kurs in Richtung Aufstieg an

Die ersten 20 Minuten verlaufen vorerst ausgeglichen mit ein paar Nadelstichen der favoritiserten Gäste. Ein Lattenkracher des Liga-Primus in Minute 33 aus mittlerer Distanz war dann schon das Highlight eines torlosen ersten Abschnitts. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Michel Simon brachte SpG Edelserpentin nach 51 Minuten herrlich die 1:0-Führung. SV Stegersbach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Bence Heiter den Ausgleich (55.) - er vollstreckte nach einer Flanke wunderbar via Volley-Schuss. Endrit Mucolli wurde zum Helden des Spiels, als er SpG Edelserpentin mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (87.) doch noch in Front brachte - ein abgefälschter Abschluss brachte den Gast also auf die Siegerstraße. Zum Schluss feierte SpG Edelserpentin einen dreifachen Punktgewinn gegen Stegersbach.

Trotz der Schlappe behält SV Stegersbach den elften Tabellenplatz bei. Zehn Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Stegersbach, sodass man lediglich vier Punkte holte.

SpG Edelserpentin führt das Feld der II. Liga Süd mit 53 Punkten an. Mit nur 22 Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga. SpG Edelserpentin sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SpG Edelserpentin seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft Stegersbach auf SV Heiligenkreuz, SpG Edelserpentin spielt tags zuvor gegen UFC Lumitech Jennersdorf.

II. Liga Süd: SV Stegersbach – SpG Edelserpentin, 1:2 (0:0)

87 Endrit Mucolli 1:2

55 Bence Heiter 1:1

51 Michel Simon 0:1

