Nach zweimaligem Rückstand: Jennersdorf triumphiert gegen Olbendorf

Details Samstag, 06. Mai 2023 21:10

Am Samstagnachmittag gelang dem UFC Jennerdorf ein 4:2-Heimsieg gegen Olbendorf im Zuge der 25. Runde in der II. Liga Süd. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Jennersdorf dreht Partie nach der Pause

Olbendorf ging in der achten Minute in Front - Matija Cakarun brachte den Gast quasi mit der ersten Möglichkeit in Front. Jetzt erst recht, dachte sich Stefan Deutsch, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich via Elfmeter parat hatte (14.). Den dritten Treffer des Spiels erzielte Olbendorf in Person von Luca Krsic in der 30. Minute. Es sollte nicht das letzte Tor gewesen sein, das die 169 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Nico Boandl zum Ausgleich für Jennersdorf. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nachdem Elias Gumhold vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste UFC Lumitech Jennersdorf in Unterzahl agieren (67.). Neun Minuten später ging UFC Jennersdorf durch den zweiten Treffer von Boandl in Führung. Kurz vor Ultimo war noch Florian Herzenjak zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Jennersdorf verantwortlich (81.). Am Ende verbuchte UFC Lumitech Jennersdorf gegen Olbendorf einen Sieg.

UFC Jennersdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwei. Mit 56 geschossenen Toren gehört Jennersdorf offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Süd. Zwölf Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Satte 14 (!) Spiele währt bereits die Serie, in der UFC Jennersdorf ungeschlagen ist.

In der Tabelle liegt Olbendorf nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. In den letzten fünf Partien ließ Olbendorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Am kommenden Freitag tritt Jennersdorf bei SpG Edelserpentin an, während Olbendorf einen Tag später SV Mühlgraben empfängt.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – Olbendorf, 4:2 (2:2)

81 Florian Herzenjak 4:2

76 Nico Boandl 3:2

45 Nico Boandl 2:2

30 Luca KrsiÄ? 1:2

14 Stefan Deutsch 1:1

8 Matija Ä?akarun 0:1

