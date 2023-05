Nach zehn sieglosen Spielen: Jabing holt gegen Eberau mal wieder einen "Dreier"

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:26

Unter dem Deckmantel des 25. Spieltages in der II. Liga Süd gelang dem ASK Jabing ein 3:1-Heimsieg übe Eberau. Das Hinspiel bei Eberau hatte ASK Jabing schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Entscheidung in Hälfte zwei

Für das 1:0 von Jabing zeichnete Andre Doppler verantwortlich (18.). In der 32. Minute erzielte Felix Csencsits das 1:1 für SV Eberau. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem schnellen Doppelpack (49./51.) zum 3:1 schockte Philip Tauss Eberau und ließ die Heim-Elf endgültig auf die Siegerstraße abbiegen. Mit dem Ende der Spielzeit strich ASK Jabing gegen die Gäste die volle Ausbeute ein.

Jabing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 20 gesammelten Zählern hat die Heimmannschaft den 14. Platz im Klassement inne. ASK Jabing bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und 15 Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Jabing, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist ASK Jabing zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Durch diese Niederlage fällt SV Eberau in der Tabelle auf Platz acht zurück. Elf Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Eberau momentan auf dem Konto. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird SV Eberau nach unten durchgereicht.

Jabing tritt am Freitag, den 12.05.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Rechnitz an. Zwei Tage später (17:30 Uhr) empfängt Eberau ASKÖ Korkisch Rotenturm.

II. Liga Süd: ASK Jabing – SV Eberau, 3:1 (1:1)

51 Philip Tauss 3:1

49 Philip Tauss 2:1

32 Felix Csencsits 1:1

18 Andre Doppler 1:0

