Schusslicht Heiligenbrunn entsendet gegen Kukmirn kräftiges Lebenszeichen

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:15

Das Tabellenschlusslicht der II. Liga Süd, der SV Heiligenbrunn, gewann am Samstag sein Heimspiel im Zuge der 25. Runde mit 4:2 gegen Kukmirn. Im Hinspiel hatte Kukmirn einen 2:1-Sieg gefeiert.

Heiligenbrunn dreht nach zwischenzeitlichem 0:2 so richtig auf

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Robin Bleyer traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In der 17. Minute erhöhte Jan Schreiner auf 2:0 für SV Kukmirn und schien damit bereits eine leichte Vorentscheidung für den vermeintlichen Favoriten aufkommen lassen. Boris Vurusic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Heiligenbrunn ein (23.). Das 2:2 des Tabellenletzten stellte Marcel Stettner sicher (34.) - was ein Comeback binnen kurzer Zeit. Felix Heindl erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte der Heimmannschaft durch einen Selbsttreffer das 3:2 (37.) - das Match war gedreht. SV Heiligenbrunn nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mit dem 4:2 sicherte Vurusic Heiligenbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte SV Heiligenbrunn gegen Kukmirn.

Heiligenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. 61 Gegentreffer musste man in dieser Saison bereits hinnehmen. Heiligenbrunn bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, neun Unentschieden und 14 Pleiten. Nach 23 (!) Spielen ohne Sieg bejubelte SV Heiligenbrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Kukmirn. Die mittlerweile 66 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Trotz der Schlappe behält Kukmirn den zwölften Tabellenplatz bei. Nun musste sich SV Kukmirn schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Kukmirn auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nächsten Samstag (17:30 Uhr) gastiert Heiligenbrunn bei ASKÖ Schlaining, SV Kukmirn empfängt zeitgleich SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: SV Heiligenbrunn – SV Kukmirn, 4:2 (3:2)

73 Boris Vurusic 4:2

37 Eigentor durch Felix Heindl 3:2

34 Marcel Stettner 2:2

23 Boris Vurusic 1:2

17 Jan Schreiner 0:2

3 Robin Bleyer 0:1

