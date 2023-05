Glücklicher 1:0 Sieg für Grafenschachen gegen Heiligenkreuz

Details Montag, 08. Mai 2023 09:03

Der SC Grafenschachen empfing am Sonntagnachmittag den SV Heiligenkreuz zum Meisterschaftsspiel in der 25. Runde der II. Liga Süd. Für beide Mannschaften ging es in dieser Partie nur darum, ihre Position im Tabellen-Mittelfeld zu festigen. In einer niveauarmen Begegnung waren am Ende die Hausherren die glücklichen Gewinner und konnten in der Tabelle zwei Plätze nach oben rücken.

Verhaltener Beginn beider Mannschaften

Von Beginn an waren beide Mannschaften darauf bedacht, keine Fehler zu produzieren, das Spiel fand vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen statt. Die Hausherren erspielten sich eine optische Überlegenheit, aus der es aber keine zwingenden Torchancen ergaben. In der 35. Minute tauchte Nico Michael Halwachs plötzlich vor dem Goalie der Gäste auf, konnte das Leder aber nicht im Tor der Heiligenkreuzer unterbringen. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Auswärtigen noch eine Riesenmöglichkeit, mit einer 1:0 Führung in die Pause zu gehen, aber diese Chance wurde vergeben, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Schlussoffensive der Gäste

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas besser, beide Mannschaften wollten nun einen Treffer erzielen, sodass die Offensivkräfte nun mehr am Werken waren. In der 67. Minute war es dann so weit, nach einer Kombination auf der Seite wurde das Leder in die Mitte gespielt, die Abwehr der Gäste konnte den Ball nur kurz abwehren, Michael Strobl überdrippelte zwei Spieler der Auswärtigen, sein Zuckerpass erreicht Fabio Pimperl und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät im Kreuzeck des Kastens der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Nach diesem Treffer bliesen die Mannen von Trainer Leon Imre zum Angriff auf das Grafenschachener Tor, die Hausherren verteidigten mit Mann und Maus und brachten den knappen 1:0 Sieg über die Runden.

Stimme zum Spiel

Helmut Plank, Trainer SC Grafenschachen:

„Es war kein berauschendes Fußballspiel von beiden Seiten, da etliche Stammspieler ersetzt werden musste. Das Match war über 90. Minute kein optischer Leckerbissen, Heiligenkreuz stand kompakt und wir haben keine Lösungen gefunden, den Abwehrriegel zu knacken. Schlussendlich war es ein glücklicher Sieg meiner Mannschaft.“

