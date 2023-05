Souveräner Heimsieg: Rechnitz schlägt Jabing deutlich

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:45

Am Freitagabend trug der SV Rechnitz im Heimspiel gegen den ASK Jabing einen souveränen 4:0-Heimsieg im Zuge der 26. Runde in der II. Liga Süd davon. Das Hinspiel hatte Jabing mit 2:1 gewonnen.

Keine Zweifel am Heim-Dreier

Für das 1:0 und 2:0 war Peter Valkovszki verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (2./40.). Mit der Führung für Rechnitz ging es in die Halbzeitpause. Florian Kurtz legte in der 63. Minute zum 3:0 für die Gastgeber nach und sorgte damit nach einer guten Stunde Spielzeit für die Entscheidung. Den Vorsprung von SV Rechnitz ließ Bence Pergel in der 76. Minute anwachsen. Am Ende kam Rechnitz gegen ASK Jabing zu einem verdienten Sieg.

Bei SV Rechnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Die drei Punkte brachten Rechnitz in der Tabelle voran. SV Rechnitz liegt nun auf Rang sechs. Zwölf Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. SV Rechnitz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Jabing den 14. Rang des Klassements. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 32 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von ASK Jabing eher düster. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Jabing. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Nächster Prüfstein für Rechnitz ist ASKÖ Korkisch Rotenturm (Samstag, 18:00 Uhr). ASK Jabing misst sich am selben Tag mit SV Großpetersdorf (16:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Rechnitz – ASK Jabing, 4:0 (2:0)

76 Bence Pergel 4:0

63 Florian Kurtz 3:0

40 Peter Valkovszki 2:0

2 Peter Valkovszki 1:0

